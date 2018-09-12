Представлен смартфон Apple iPhone Xr с 6,1-дюймовым LCD-экраном Liquid Retina

Как и предполагалось, помимо флагманских моделей смартфонов iPhone Xs и Xs Max, компания Apple анонсировала модель попроще – iPhone Xr. Аппарат получил тот же новейший процессор A12 Bionic, фронтальную камеру TrueDepth с улучшенным Face ID, функцию Tap To Wake (разблокировка касанием) и прочие новые фишки, однако лишился некоторых аппаратных особенностей своих «собратьев».

iPhone Xr выполнен в корпусе из стекла и алюминия, из которого изготавливают Apple Watch и предыдущие версии iPhone. В отличие от Xs и Xs Max, устройство оборудовано ЖК-дисплеем размером 6,1 дюйма, получившим маркетинговое название Liquid Retina. Экран поддерживает технологию True Tone. Его разрешение составляет 1792×828 пикселей, плотность – 326 ppi. 3D Touch отсутствует, вместо него – новая сенсорная система распознавания долгого касания Haptic touch как в трекпаде MacBook Pro.

iPhone Xr оснащён 7-нм процессором A12 Bionic, который по словам Apple, предлагает улучшенную производительность и по сравнению с A11 Bionic – в два раза быстрее. В частности, этому способствует и сопроцессор Neural Engine для задач машинного обучения. Внутренней памяти в смартфоне может быть 64, 128 или 256 ГБ.

Помимо материалов корпуса и типа дисплея, доступная версия iPhone отличается одним фотомодулем на тыльной стороне устройства. Это 12-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом, с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8. Тем не менее, она способна делать портретные снимки с мягким размытием заднего фона, за что отвечают алгоритмы машинного обучения. Есть Smart HDR и возможность настраивать глубину резкости после того, как сделан снимок. Что касается фронтальной камеры, то она такая же, как iPhone Xs – это обновлённая система TrueDepth с 7-мегапиксельным сенсором, более быстрой разблокировкой по лицу Face ID, портретным режимом, Animoji и Memoji.

Apple также обещает увеличенное на 1,5 часа (в сравнении с iPhone 8 Plus) время автономной работы, хотя ёмкость аккумулятора пока не раскрывается. iPhone Xr представлен в шести расцветках: жёлтый, белый, коралловый, чёрный, синий и красный. Предварительные заказы стартуют с 19 октября, стоимость начинается от $749.