Представлен смартфон Lenovo Z6: Snapdragon 730, большой экран OLED с частотой 120 Гц, тройная камера, батарея 4000 мА•ч и цена ниже $280

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Lenovo, как и обещала, сегодня придала официальный статус смартфону Lenovo Z6. Новинка призвана заполнить разрыв между флагманской Lenovo Z6 Pro и бюджетной Lenovo Z6 Youth Edition, представленными несколько ранее.

Новинка полностью повторяет дизайн собратьев: большой экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и тройная основная камера в левом верхнем углу задней панели. Рамка выполнена из алюминиевого сплава 6000-й серии, а тыльная часть прикрыта защитным стеклом 3D с заходящими на боковые грани краями. Отличия же кроются в характеристиках.

Если флагман Lenovo Z6 Pro построен на платформе Qualcomm Snapdragon 855, а бюджетник Lenovo Z6 Youth Edition использует SoC Snapdragon 710, то средненький Z6 получил SoC Snapdragon 730, что в принципе логично. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ оперативной, а встроенной флэш-памяти предусмотрено 64 или 128 ГБ в зависимости от модификации. Прямыми конкурентами новинки выступают Redmi K20 (он же Xiaomi Mi 9T) и Meizu 16Xs, хотя во втором используется чуть менее производительная платформа.

Lenovo Z6 получил экран OLED диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей со встроенным сканером отпечатков пальцев шестого поколения. Дисплей занимает целых 93,1% площади фронтальной панели, что является одним из самых высоких показателей в среднем сегменте, и характеризуется максимальной яркостью 600 кд/кв.м. Также заявлены полный охват цветового пространства DCI-P3, поддержка HDR10 и частоты обновления 120 Гц. В каплевидном вырезе экрана разместилась фронтальная камера, состоящая из сенсора разрешением 16 Мп и объектива с диафрагмой F/2,0.

Основная камера представлена тремя модулями. В основном применяется матрица разрешением 24 Мп (Sony IMX576) и широкоугольный объектив с диафрагмой F/1,8. Второй модуль представлен матрицей разрешением 8 Мп и телеобъективом с диафрагмой F/2,0, обеспечивающим двухкратный оптический зум. Наконец, третий сенсор разрешением 5 Мп смотрит на мир через объектив с диафрагмой F/2,2 и используется для анализа глубины сцены. В отличие от флагмана Lenovo Z6 Pro, обычный Lenovo Z6 оптической стабилизацией не располагает.

Lenovo Z6 комплектуется аккумулятором емкостью 4000 мА•ч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт. Из остального можно отметить поддержку Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, 4G VoLTE, два слота для SIM-карт, GPS, порт USB 2.0 Gen 1 Type-C, поддержку технологии Dolby Atmos и разъем 3,5 мм. Увы, модуля NFC, здесь нет.

На смартфон установлена ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ZUI 11. Габариты и масса новинки – 157х74,5х7,97 мм и 159 г.

Lenovo Z6 предлагается в единственном синем цвете корпуса и трех вариантах памяти:

6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 1,899 юаней (~$276);

6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 2,099 юаней (~$305);

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 2,499 юаней (~$363).

Старт продаж Lenovo Z6 намечен на 9 июля.

Источник: Gizmochina