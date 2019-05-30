Дешевле Redmi K20: Представлен смартфон Meizu 16Xs с SoC Snapdragon 675, тройной основной камерой и аккумулятором на 4000 мА·ч





Сегодня компания Meizu, как и обещала, представила в Китае новый смартфон Meizu 16Xs. Новинка является более доступной альтернативой дебютировавшему месяцем ранее флагману Meizu 16s и нацелена на конкуренцию с представленным на днях смартфоном Redmi K20. Примечательно, что Meizu 16Xs оказался дешевле Redmi K20, хотя слухи твердили обратное. Но сначала давайте коротко подведем итоги.

В плане дизайна лицевой панели новый Meizu 16Xs целиком и полностью копирует старшую модель Meizu 16s — все тот же узнаваемый стиль с тонкими (симметричными относительно вертикальной и горизонтальной осей) рамками без каких-либо вырезов и отверстий в экране. Meizu — одна из немногих (если не единственная) компаний, которым удалось настолько уменьшить ширину верхней рамки и при этом разместить там фронтальную камеру и разговорный динамик.

Смартфон Meizu 16Xs получил экран Super AMOLED диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1080х2232 пикселей. Экран занимает 90,29% площади фронтальной панели, оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев Super mTouch (скорость срабатывания — 0,2 с) и характеризуется яркостью 430 кд/м2 и хорошим цветовым охватом (103% цветового пространства NTSC). Сертификат VDE Blue-light подтверждает надежную защиту глаз от вредного синего света. Примечательно, что экран Meizu 16s занимает 91,53% площади лицевой панели, так что панели, вероятно, являются разными, как и подэкранные сканеры отпечатков пальцев.

Аппаратным базисом Meizu 16Xs выступает среднеуровневая SoC Snapdragon 675. Конфигурации памяти у Meizu 16Xs две и они такие же, как у прошлогодней модели Meizu 16X: 6+64 ГБ и 6+128 ГБ.

Блок основной камеры Meizu 16Xs имеет вертикальную компоновку, размещен в верхнем левом углу корпуса и насчитывает целых три модуля — впервые в смартфонах производителя. Что касается конфигурации, основной модуль характеризуется разрешением 48 Мп (сенсор Samsung ISOCELL Bright GM1 формата 1/2.25″ с пикселями 0,8 мкм), фазовым автофокусом PDAF и объективом с диафрагмой F/1,7, во втором применен сенсор разрешением 8 Мп и сверхширокоугольный объектив (118,8°) с диафрагмой F/2,2, наконец, третий модуль – это сенсор разрешением 5 Мп и объектив с диафрагмой F/1,9, отвечающий за анализ глубины сцены. Системы оптической стабилизации в этой модели, в отличие от флагманской Meizu 16s, нет.

Фронтальная камера представлена модулем разрешением 16 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2. Она поддерживает функцию распознавания лиц, которая срабатывает за те же 0,2 с. Разумеется, в обеих камерах смартфона применяются технологии искусственного интеллекта, так что автоматическое распознавание сцены, ночной режим и вот это все здесь есть.

Аккумулятор емкостью 4000 мА·ч поддерживает быструю зарядку mCharge мощностью 18 Вт. Габариты и масса новинки — 152х74,4х8,35 мм и 165 грамм. При такой емкости аккумулятора Meizu 16Xs является одним из самых компактных и легких смартфонов в своем классе.

Помимо прочего в конфигурации модели порт USB-C, два слота для карт SIM (есть поддержка dual 4G VoLTE), двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 и приемник GPS. А вот модуля NFC для бесконтактных платежей Meizu 16Xs от старшей модели, похоже, не унаследовал. Нет здесь и аудиоразъема 3,5 мм для подключения наушников.

Цветовых исполнений у Meizu 16Xs четыре: обычные черное и белое, а также специальных оформления – Coral Orange, вдохновленное цветом Living Coral, который Pantone выбрали цветом 2019 года и Atlantis Blue.

На смартфон установлена операционная система Android 9.0 Pie с оболочкой FlyMe 7.3, которая является последней версией фирменной оболочки FlyMe 7. В ближайшее время должна быть представлена новая оболочка FlyMe 8. В Meizu особо подчеркивают «стабильность» прошивки, заверяя, что смартфон не будет тормозить даже с 669 установленными приложениями и позволит держать в фоне до 20 приложений без каких-либо зависаний. Также упоминается фирменный игровой режим HyperGaming, повышающий производительность и энергоэффективность GPU в играх.

Meizu 16Xs поступит в продажу с 10 июня по цене 1698 юаней ($246) за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти и 1998 юаней ($290) за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Таким образом, базовая версия Meizu 16Xs стоит почти на $45 дешевле базового Redmi K20.

Источник: Gizchina