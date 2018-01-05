Представлен смартфон Nokia 6 (2018), получивший SoC Snapdragon 630 и функцию одновременной съемки с двух камер Dual-Sight

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Как и ожидалось, сегодня компания HMD Global, выпускающая смартфоны под маркой Nokia, представила модель смартфон Nokia 6 (2018). Это второе поколение смартфона Nokia 6, с которого в прошлом году началось воскрешение бренда. Почти все об аппарате было известно заранее, так что просто повторим и подведем итоги.

Второе поколение Nokia 6 или Nokia 6 (2018) – кому как больше нравится – сохранил большие рамки дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением 1920х1080 пикселей с традиционным соотношением сторон 16:9. В данном случае используется панель IPS. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3 с небольшим изгибом по краях. Емкостные сенсорные кнопки уступили место экранным, а дактилоскопический датчик переехал на заднюю панель.

В качестве однокристальной системы выступает Qualcomm Snapdragon 630, в помощь которой предназначено 4 ГБ оперативной и 32, либо 64 ГБ флэш-памяти. Емкость встроенного хранилища можно расширить посредством карт памяти microSD емкостью до 128 ГБ.

Набор камер у новой Nokia 6 точно такой же, как старой. В основной установлен модуль разрешением 16 Мп с пикселями размером 1 мкм и диафрагмой F/2.0, а фронтальная получила сенсор разрешением 8 Мп (1,12 мкм) и широкоугольный объектив с диафрагмой F/2.2 и углом обзора 84°. Но новая Nokia 6 получила еще и функцию Dual-Sight, как у Nokia 7 и Nokia 8, позволяющую создавать композитное изображение Bothie из снимков, захваченных с основной и фронтальной камер одновременно. К слову, для захвата видео эта функция тоже подходит.

Из остального можно отметить порт USB-C, а также модули GPS, Bluetooth 5.0, 4G VoLTE и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА·ч заряжается до половины за полчаса.

Из коробки Nokia 6 (2018) работает под управлением Android 7.1.1, но волноваться не стоит, поскольку обновление до восьмой версии Android уже на подходе.

Корпус у новой Nokia 6, как и у старой, изготовлен из алюминиевого сплава 6000-й серии. При размерах 148,8х75,8х8,15 мм (8,6 мм в области основной камеры, которая слегка выпирает) устройство весит 172 г. К слову, Nokia 6 (2018) получилась более чем на 5 мм короче оригинала.

Пока что Nokia 6 (2018) в двух цветовых версиях – Black и Silver – будет продаваться только в Китае. Собственно, там новинка уже доступна для предзаказа по цене $230 и $260 за версии с 32 и 64 ГБ памяти соответственно. Старт продаж намечен на 10 января.

Источник: Nokia