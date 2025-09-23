Xiaomi 17: официальные изображения и видео всей линейки раскрывают две главных интриги

Xiaomi наконец показала всю линейку и цвета флагманов. Теперь точно известно, как выглядит базовая модель и получат ли Xiaomi 17 Pro отдельную селфи-камеру.

Компания опубликовала изображения всех Xiaomi 17 в социальной сети Weibo. Речь о телефонах, которые должны появиться 25 сентября, а об Ultra все еще известно довольно мало. Базовый Xiaomi 17 также до сих пор был наименее известным, поскольку утечки и официальная информация последних дней касалась преимущественно моделей Pro.

На рендерах можно увидеть аппарат в светло-голубом и белом цветах. Он не имеет дополнительного дисплея на задней панели, но представляет переработанный остров камеры с более мягкой закругленной формой. Отдельные модули камеры теперь немного выступают, как в линейке iPhone 17. Общие очертания также более закругленные. Xiaomi 17 получит 6,3″ плоский дисплей с рамками 1,18 мм и соотношением сторон 19,6:9. Его вес составляет 191 г.

Xiaomi 17 Pro показаны в цветах Cold Smoke Purple (насыщенный сиреневый) и Forest Green (хаки). Больший и меньший телефон также будут иметь плоский экран, в отличие от прошлогоднего дизайна с микровыгибами. Углы тоже более закругленные, как и у основной модели. Как уже известно, на их блоке камер расположен второй дисплей Magic Back Screen, возможности которого можно увидеть на двух промовидео компании, опубликованных ранее. Изображения также указывают на продолжение сотрудничества Xiaomi с Leica.

Глава маркетинга Xiaomi Сиси Лао Вэй также записала видео, на котором все смартфоны во всех цветах демонстрируются вживую. видно, что компания в этом году выбрала мягкую пастельную гамму без ярких оттенков, несколько усиленную в старших моделях. В дополнение к рендерам, можно увидеть темно-серый и розовый Xiaomi 17, а также белые и серые Pro.

Напомним, Xiaomi 17 выйдут с новым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Неофициально известна также емкость всех батарей, включая Xiaomi 17 Ultra, включая Xiaomi 17 Ultra. Как можно видеть, телефоны все же будут иметь фронтальную камеру, несмотря на возможность селфи на основной.

