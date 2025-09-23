Новости Устройства 23.09.2025 comment views icon

Xiaomi 17: официальные изображения и видео всей линейки раскрывают две главных интриги

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги

Xiaomi наконец показала всю линейку и цвета флагманов. Теперь точно известно, как выглядит базовая модель и получат ли Xiaomi 17 Pro отдельную селфи-камеру.

Компания опубликовала изображения всех Xiaomi 17 в социальной сети Weibo. Речь о телефонах, которые должны появиться 25 сентября, а об Ultra все еще известно довольно мало. Базовый Xiaomi 17 также до сих пор был наименее известным, поскольку утечки и официальная информация последних дней касалась преимущественно моделей Pro.

Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги

На рендерах можно увидеть аппарат в светло-голубом и белом цветах. Он не имеет дополнительного дисплея на задней панели, но представляет переработанный остров камеры с более мягкой закругленной формой. Отдельные модули камеры теперь немного выступают, как в линейке iPhone 17. Общие очертания также более закругленные. Xiaomi 17 получит 6,3″ плоский дисплей с рамками 1,18 мм и соотношением сторон 19,6:9. Его вес составляет 191 г.

Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги

Xiaomi 17 Pro показаны в цветах Cold Smoke Purple (насыщенный сиреневый) и Forest Green (хаки). Больший и меньший телефон также будут иметь плоский экран, в отличие от прошлогоднего дизайна с микровыгибами. Углы тоже более закругленные, как и у основной модели. Как уже известно, на их блоке камер расположен второй дисплей Magic Back Screen, возможности которого можно увидеть на двух промовидео компании, опубликованных ранее. Изображения также указывают на продолжение сотрудничества Xiaomi с Leica.

Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги
Xiaomi 17 на видео Сиси Лао Вэй

Глава маркетинга Xiaomi Сиси Лао Вэй также записала видео, на котором все смартфоны во всех цветах демонстрируются вживую. видно, что компания в этом году выбрала мягкую пастельную гамму без ярких оттенков, несколько усиленную в старших моделях. В дополнение к рендерам, можно увидеть темно-серый и розовый Xiaomi 17, а также белые и серые Pro.

Напомним, Xiaomi 17 выйдут с новым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Неофициально известна также емкость всех батарей, включая Xiaomi 17 Ultra, включая Xiaomi 17 Ultra. Как можно видеть, телефоны все же будут иметь фронтальную камеру, несмотря на возможность селфи на основной.

Источники: GizmoChina, Notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple iPhone 17: корейский оператор раскрыл характеристики линейки
"iPhone за $2000 — это нормально": Apple преодолела важную "психологическую" отметку с выпуском Pro Max на 2 ТБ
Вышел Meizu 22: четыре 50 МП камеры, компактность и забота о глазах
Apple iPhone Air и AirPods Pro 3: аудиосюрпризы, о которых стоит знать
Конденсат и царапины: владельцы жалуются на качество iPhone Air и iPhone 17 Pro уже в первые дни продаж
Виноват iPhone: выпуск смартфонов Xiaomi 16 отменен, в сентябре презентуют Xiaomi 17
С iPhone, но без Wi-Fi: владельцам iPhone 17 ограничивают доступ к интернету при сопряжении с Apple Watch
Xiaomi 17 Pro будет стоить на 45% меньше iPhone 17 Pro: также появились первые тесты и характеристики камеры
Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280
Официальные рендеры Xiaomi Redmi 15 — две версии, 7000 мАч, от $215
"Оптический кошмар": дизайн Liquid Glass в iOS 26 доводит владельцев Apple iPhone до тошноты
Samsung Galaxy S25 FE: полные характеристики "народного" флагмана до анонса
Samsung Galaxy Fold7 выдержал песок, огонь и сгибание значительно лучше предшественника
Еще та "лопата": стекло Apple iPhone 17 Air в сравнении с остальной линейкой
Никаких 150%: чип Apple A19 Pro лишь на 17% быстрее предшественника и отстает от будущих конкурентов
Apple представила iPhone Air: без номера, с процессором A19 Pro, модемом С1X и чипом N1 для Bluetooth 6 и Wi-Fi 7
Взрыв Redmi Note 13 Pro: Xiaomi отказала в гарантийной заявке
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
Вышел Vivo Y500 с аккумулятором 8200 мАч и защитой IP69 по цене $200
Обновлений ИИ хотят только 11% пользователей смартфонов: остальных интересует автономность, память, камера и цена
Представлен Motorola Edge 60 Neo: военная защита, экран 3000 нит, Dimensity 7400
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить