Представлен Xiaomi Redmi 5A: 5-дюймовый HD-экран, металлический корпус, Snapdragon 425, 2/16 ГБ, камера на 13 Мп и ценник $90

После анонса смартфона Xiaomi Redmi Note 5A появление младшей модели Xiaomi Redmi 5A было вопросом времени. Китайский производитель обошелся без громких презентаций и просто выложил на официальном сайте всю информацию о новинке, которая оказалась незначительным обновлением предшественника Redmi 4A.

Смартфон Xiaomi Redmi 5A выполнен в цельнометаллическом корпусе с габаритами 140,4×70,1×8,35 мм и весом 137 грамм. Фронтальная часть содержит привычный набор из селфи-камеры на 5 Мп, датчиков и динамика, а также трех стандартных для моделей бренда сенсорных кнопок управления.

На задней панели можно увидеть мультимедийный динамик и одиночную основную камеру на 13 Мп со вспышкой и фазовым автофокусом (PDAF), а вот сканера отпечатков пальцев, как у старшего брата, здесь нет.

Смартфон оснащен 5-дюймовым экраном с HD-разрешением 1280×720 точек и режимом «защиты глаз», при необходимости снижающим уровень синего спектра изображения. В качестве центрального процессора используется тот же четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 425 с рабочей частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308.

Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, емкость хранилища данных — 16 ГБ, других вариаций модели пока нет, хотя его вполне могут представить позже, как это было с Redmi 4A, которому добавили версию 2/32 ГБ уже после анонса.

Тем, кому 16 ГБ окажется мало, смогут использовать карту памяти MicroSD максимальным объемом до 128 ГБ, правда для этого придется пожертвовать вторым слотом для SIM-карт. Емкость аккумулятора новинки составляет 3000 мАч, хотя у предшественника Redmi 4A батарея была на 3120 мАч, при этом производитель уверяет, что в режиме ожидания смартфон сможет продержаться до 8 дней.

Смартфон Xiaomi Redmi 5A работает под управлением фирменной оболочки MIUI 9, основанной на Android 7.0 «Nougat». Модель будет предлагаться в трех цветовых вариантах Champagne Gold, Pink и Grey, а его стоимость составит порядка $90 (¥599).

Источник: Xiaomi