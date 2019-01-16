Представлена компактная беззеркальная камера Sony a6400 стоимостью $900

Компания Sony анонсировала выпуск обновлённой компактной беззеркальной камеры a6400. Данная новинка получила 24,2-мегапиксельный сенсор Exmor CMOS формата APS-C и процессор обработки изображений Bionz X.

Устройство оснащено гибридной системой автоматической фокусировки, которая включает 425 точек контрастной и фазовой фокусировки. Как отмечает производитель, время срабатывания автофокуса составляет всего 0,02 с. Сообщается о наличии системы Eye AF, которая использует компьютерное зрение для определения глаз людей и фокусировки на них в режиме реального времени. После программного обновления также будет добавлена поддержка глаз животных. В камере реализованы горячий башмак для подключения внешней вспышки или аксессуаров и звуковой разъём для подключения внешнего микрофона. Также в наличии имеется сенсорный дисплей, который можно повернуть на 180 градусов для контроля съёмки автопортретов.

Камера Sony a6400 позволяет повышать светочувствительность до ISO 32000 (до ISO 102400 в расширенном режиме) и поддерживает профили S-Log2 и S-Log3. Скорость серийной съёмки со следящим автофокусом и механическим затвором составляет 11 кадров в секунду или 8 кадров в секунду при активации беззвучного режима. Максимальная серия составляет 116 кадров для формата JPEG и 46 кадров для RAW. Дополнительно поддерживается запись видео в разрешении 4K с частотой 24 или 30 кадров в секунду.

Новая компактная беззеркальная камера Sony a6400 поступит в продажу в феврале по цене $900. За комплект, включающий камеру и сменный объектив 16-50mm F3.5-5.6, попросят $1000. Также будет предлагаться комплект с объективом 18-135mm F3.5-5.6 стоимостью $1300.

Источник: The Verge