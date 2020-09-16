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Представлена The Invincible, фантастическая игра по мотивам романа Станислава Лема

Представлена The Invincible, фантастическая игра по мотивам романа Станислава Лема

Представлена The Invincible, фантастическая игра по мотивам романа Станислава Лема


Польская игровая студия Starward Industries, основанная выходцами из CD Projekt RED и Techland, представила свой первый проект – фантастический триллер The Invincible по мотивам классического романа Станислава Лема.

«Непобедимый» (польск. Niezwyciężony) – десятый роман классика польской фантастики Станислава Лема, изданный в 1964 г. По сюжету книги крейсер второго класса «Непобедимый» совершает посадку на пустынную планету Регис III, где незадолго до этого исчез другой земной корабль, и сталкивается с опасными механическими «существами», являющимися плодом самопроизвольной эволюции брошенных здесь когда-то инопланетных роботов. Роман, имеющий черты как традиционно научной фантастики 60-х гг. прошлого века, так и характерные для Лема элементы философской притчи, является одним из самых известных произведений писателя.

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Игра The Invincible, как и произведение, на котором она основана, будет выполнена в стилистике ретро-футуризма и атомпанка (по аналогии со стимпанком), соответствующей тому, как видели будущее писатели и иллюстраторы фантастических произведений середины прошлого века. Использующая движок Unreal Engine 4 игра будет на 100% однопользовательской и сюжетноориентированной.

Разработка The Invincible начата в 2018 г., а в число сотрудников расположенной в Кракове студии Starward Industries входят ветераны индустрии, работавшие над такими проектами как The Witcher 3: Wild Hunt, Dying Light, Dead Island и грядущим Cyberpunk 2077.

Ориентировочная дата выхода The Invincible – 2021 г. Платформы – PC, PlayStation5, Xbox Series X и Xbox Series S. Игра уже обзавелась собственной страницей на Steam и ее можно добавить в список желаемого.

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