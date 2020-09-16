Представлена The Invincible, фантастическая игра по мотивам романа Станислава Лема

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Польская игровая студия Starward Industries, основанная выходцами из CD Projekt RED и Techland, представила свой первый проект – фантастический триллер The Invincible по мотивам классического романа Станислава Лема.

«Непобедимый» (польск. Niezwyciężony) – десятый роман классика польской фантастики Станислава Лема, изданный в 1964 г. По сюжету книги крейсер второго класса «Непобедимый» совершает посадку на пустынную планету Регис III, где незадолго до этого исчез другой земной корабль, и сталкивается с опасными механическими «существами», являющимися плодом самопроизвольной эволюции брошенных здесь когда-то инопланетных роботов. Роман, имеющий черты как традиционно научной фантастики 60-х гг. прошлого века, так и характерные для Лема элементы философской притчи, является одним из самых известных произведений писателя.

Игра The Invincible, как и произведение, на котором она основана, будет выполнена в стилистике ретро-футуризма и атомпанка (по аналогии со стимпанком), соответствующей тому, как видели будущее писатели и иллюстраторы фантастических произведений середины прошлого века. Использующая движок Unreal Engine 4 игра будет на 100% однопользовательской и сюжетноориентированной.

Разработка The Invincible начата в 2018 г., а в число сотрудников расположенной в Кракове студии Starward Industries входят ветераны индустрии, работавшие над такими проектами как The Witcher 3: Wild Hunt, Dying Light, Dead Island и грядущим Cyberpunk 2077.

Ориентировочная дата выхода The Invincible – 2021 г. Платформы – PC, PlayStation5, Xbox Series X и Xbox Series S. Игра уже обзавелась собственной страницей на Steam и ее можно добавить в список желаемого.