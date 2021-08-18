Новости
Представлены смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749

Представлены смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749

Представлены смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749


Компания realme подготовила к выпуску два новых смартфона в доступном высокопроизводительном сегменте серии GT: realme GT Master Edition и realme GT Explorer Master Edition. Также компания представила ноутбук realme Book.

Представлены глобальные смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749

Серия смартфонов realme GT Master Edition ориентирована на молодую категорию потребителей, которым требуются производительные гаджеты. Модель GT Explorer Master Edition оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 870, оперативной памятью объёмом 8 или 12 ГБ, встроенным хранилищем ёмкостью до 256 ГБ. В случае GT Master Edition использует процессор Snapdragon 778G 5G с объемом оперативной памяти 6 или 8 ГБ и хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ. Для отвода тепла от процессора служит система охлаждения на базе испарительной камеры.

Представлены глобальные смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749

Обе новинки получили AMOLED-дисплеи (производства Samsung) с частотой обновления 120 Гц. При этом в модели realme GT Explorer Master Edition использует изогнутый 6,55-дюймовый дисплей с регулировкой яркости в диапазоне 10240 уровней и поддержкой HDR10+. В realme GT Master Edition установлен плоский кран диагональю 6,43 дюйма.

Представлены глобальные смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749

Смартфон realme GT Explorer Master Edition оснащён 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766 с оптической системой стабилизации изображения. Он также содержит стерео динамики, модуль NFC, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Для модели realme GT Master Edition предусмотрено использование основной 64-мегапиксельной камеры и 32-мегапиксельной камеры для автопортретов. Здесь тоже есть модуль NFC и поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт, но ёмкость батареи снижена до 4300 мАч.

Представлены глобальные смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749

Цена realme GT Master Edition составляет $399 за конфигурацию 6 ГБ + 128 ГБ памяти и $449 за версию 8 ГБ + 256 ГБ памяти. Стоимость realme GT Explorer Master Edition в конфигурации 8/128 ГБ памяти составляет $499, а топовая версия в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ памяти стоит $549. Новинки поступят в продажу в Украине в ноябре.

Представлены глобальные смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749

Ноутбук realme Book выполнен в тонким металлическом корпусе, его толщина составляет 14,9 мм. Аппарат оснащён 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2K (соотношение сторон 3:2) и максимальной яркостью 400 нит. Устройство получило процессор Intel Core 11-го поколения, до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR4x и накопитель PCIe SSD ёмкостью до 512 ГБ. По заверениям производителя, аккумулятор обеспечивает до 11 часов автономной работы.

Представлены глобальные смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749

Для подключения периферийных устройств в ноутбуке имеются: один порт USB Type-A, один порт USB Type-C, один порт Thunderbolt 4 / USB 4 (только для версии i5), один порт для наушников 3,5 мм. Также устройство содержит модуль беспроводной связи Wi-Fi 6, стерео динамики HARMAN, систему шумоподавления с двумя микрофонами, клавиатуру с 3-уровневой подсветкой, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения питания. В новинке предустановленна ОС Windows 10.

Представлены глобальные смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749

В зависимости от конфигурации, стоимость realme Book составляет от $749 до $999:

  • Core i3 + 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ накопитель – $749;
  • Core i3 + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ накопитель – $799;
  • Core i5 + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ накопитель – $969;
  • Core i5 + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ накопитель – $999.

Устройство должно появиться в продаже в Украине в конце года.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить