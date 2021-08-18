Представлены смартфоны серии realme GT Master Edition по цене от $399 и ноутбук realme Book стоимостью от $749

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Компания realme подготовила к выпуску два новых смартфона в доступном высокопроизводительном сегменте серии GT: realme GT Master Edition и realme GT Explorer Master Edition. Также компания представила ноутбук realme Book.

Серия смартфонов realme GT Master Edition ориентирована на молодую категорию потребителей, которым требуются производительные гаджеты. Модель GT Explorer Master Edition оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 870, оперативной памятью объёмом 8 или 12 ГБ, встроенным хранилищем ёмкостью до 256 ГБ. В случае GT Master Edition использует процессор Snapdragon 778G 5G с объемом оперативной памяти 6 или 8 ГБ и хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ. Для отвода тепла от процессора служит система охлаждения на базе испарительной камеры.

Обе новинки получили AMOLED-дисплеи (производства Samsung) с частотой обновления 120 Гц. При этом в модели realme GT Explorer Master Edition использует изогнутый 6,55-дюймовый дисплей с регулировкой яркости в диапазоне 10240 уровней и поддержкой HDR10+. В realme GT Master Edition установлен плоский кран диагональю 6,43 дюйма.

Смартфон realme GT Explorer Master Edition оснащён 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766 с оптической системой стабилизации изображения. Он также содержит стерео динамики, модуль NFC, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Для модели realme GT Master Edition предусмотрено использование основной 64-мегапиксельной камеры и 32-мегапиксельной камеры для автопортретов. Здесь тоже есть модуль NFC и поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт, но ёмкость батареи снижена до 4300 мАч.

Цена realme GT Master Edition составляет $399 за конфигурацию 6 ГБ + 128 ГБ памяти и $449 за версию 8 ГБ + 256 ГБ памяти. Стоимость realme GT Explorer Master Edition в конфигурации 8/128 ГБ памяти составляет $499, а топовая версия в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ памяти стоит $549. Новинки поступят в продажу в Украине в ноябре.

Ноутбук realme Book выполнен в тонким металлическом корпусе, его толщина составляет 14,9 мм. Аппарат оснащён 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2K (соотношение сторон 3:2) и максимальной яркостью 400 нит. Устройство получило процессор Intel Core 11-го поколения, до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR4x и накопитель PCIe SSD ёмкостью до 512 ГБ. По заверениям производителя, аккумулятор обеспечивает до 11 часов автономной работы.

Для подключения периферийных устройств в ноутбуке имеются: один порт USB Type-A, один порт USB Type-C, один порт Thunderbolt 4 / USB 4 (только для версии i5), один порт для наушников 3,5 мм. Также устройство содержит модуль беспроводной связи Wi-Fi 6, стерео динамики HARMAN, систему шумоподавления с двумя микрофонами, клавиатуру с 3-уровневой подсветкой, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения питания. В новинке предустановленна ОС Windows 10.

В зависимости от конфигурации, стоимость realme Book составляет от $749 до $999:

Core i3 + 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ накопитель – $749;

Core i3 + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ накопитель – $799;

Core i5 + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ накопитель – $969;

Core i5 + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ накопитель – $999.

Устройство должно появиться в продаже в Украине в конце года.