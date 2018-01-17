Samsung раскрыла характеристики и цену SSD 860 Pro ёмкостью 4 ТБ

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Компания Samsung случайно опубликовала изображения и технические характеристики нового ещё не анонсированного официально твердотельного накопителя 860 Pro (модельный номер MZ-76P4T0E). Эта модель отличается высокой ёмкостью.

Так, новинка выполнена в форм-факторе 2,5 дюйма и имеет внушительную ёмкость в 4 ТБ. Для подключения к системе используется интерфейс SATA3 (скорость передачи данных до 6 Гбит/с). Максимальаня скорость чтения информации составляет 560 МБ/с, а максимальная скорость записи данных – 530 МБ/с.

Цена твердотельного накопителя Samsung 860 Pro ёмкостью 4 ТБ заявлена на уровне $1899. Сроки начала продаж устройства пока не сообщаются.

Источник: techpowerup