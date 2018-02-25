Представлены смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus: более яркий экран, улучшенная камера и «селфимоджи»

Как и было запланировано, сегодня в рамках проведения специального мероприятия Samsung Unpacked 2018 был официально анонсирован новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Благодаря многочисленным предварительным утечкам, большинство характеристик новинки были известны заранее. Тем не менее, в рамках анонса были оглашены некоторые дополнительные подробности.

Как и устройство предыдущего поколения, смартфон Samsung Galaxy S9 содержит Infinity Display на базе панели Super AMOLED с диагональю 5,8 дюйма и разрешением 2960х1440 точек (соотношение сторон 18.5:9). Более крупная модификация Galaxy S9 Plus содержит 6,2-дюймовый дисплей с тем же разрешением. По заверениям производителя, для флагмана нынешнего года используется панель с увеличенным запасом яркости.

В зависимости от региона продаж, будут предлагаться модификации с процессорами Qualcomm Snapdragon 845 (2,6 ГГц, GPU Adreno 630) или Samsung Exynos 9810 (2,9 ГГц, GPU Mali-G72). Объём оперативной памяти в смартфоне Samsung Galaxy S9 составляет 4 ГБ, а версия Galaxy S9 Plus несёт на борту 6 ГБ ОЗУ. Ёмкость встроенного хранилища одинакова для обеих версий и составляет 64 ГБ. Также имеется возможность установить карту памяти microSD.

Наиболее существенным новшеством во флагмане Samsung 2018 года стала камера, которая по заверениям компании, теперь может адаптироваться под условия внешнего освещения аналогично человеческому глазу. Речь идёт об использовании переменной диафрагмы в основном модуле камеры. Имеется возможность переключаться между режимами f/1.5 и f/2.4. Основной модуль камеры содержит 12-мегапиксельный сенсор, оптическую систему стабилизации изображения и фазовую систему автоматической фокусировки Dual-Pixel. В модели Galaxy S9 Plus используется дополнительный модуль камеры с телеобъективом. В данном случае также применяется оптическая система стабилизации изображения и система автоматической фокусировки Dual-Pixel, но диафрагма является неизменной – f/2.4. На лицевой панели имеется 8-мегапиксельная камера для селфи с автофокусом и светосилой f/1.7. Среди программных «фишек» камер особый упор был сделан на режиме SlowMo (960 кадров в treyle в разрешении 720p) и возможности создания анимированных эмодзи на основании портрета пользователя («селфимоджи»). Поддерживается возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду в формате HEVC.

Несмотря на общее сходство дизайна, модели 2018 года немного отличаются по размерам и массе от устройств предыдущего поколения. Так что использовать чехлы от Galaxy S8 для Galaxy S9 не получится. Наиболее заметным отличием в дизайне является перемещение сканера отпечатков на задней панели в более удобное для использование положение. Ранее он располагался справа от модуля камеры, а теперь – под ним. Ещё одним отличием новинки является наличие стерео динамиков Harman с поддержкой Dolby Atmos, а общая громкость звучания увеличена на 40%. Новинка защищена от воздействия воды и пыли в соответствии со стандартом IP68. Ёмкость батареи смартфона Samsung Galaxy S9 составляет 3000 мАч, а в модели Galaxy S9 Plus применяется батарея ёмкостью 3500 мАч. Поддерживается ускоренная проводная и беспроводная зарядка. В качестве операционной системы используется версия Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой Grace UX, средствами защиты KNOX и улучшенным виртуальным ассистентом Bixby.

Смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus поступят в продажу с 16 марта по цене $719,99 и $839,99, соответственно. Предварительные заказы доступны со 2 марта. Пользователям будут доступны цветовые варианты Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple.