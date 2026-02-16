Преемник BlackBerry: вышла новая версия Titan 2 Elite, смартфона с qwerty-клавиатурой

Unihertz обнародовала дополнительные детали о смартфоне Titan 2 Elite, внешне похожем на BlackBerry.





Он представляет альтернативу Clicks Communicator, имеет две камеры на задней панели и получит интересный дизайн. Впервые Unihertz анонсировала Titan 2 Elite 2 месяца назад, однако с тех пор почти не раскрыла подробностей. Позже компания подтвердила, что планирует представить новое устройство на выставке MWC 2026 в Барселоне, которая должна пройти уже через несколько недель, со 2 по 5 марта.

Смартфон, как и предыдущая модель Titan 2, будет использовать клавиатуру как тачпад Вероятно, будет поддерживаться и использование клавиатуры для прокрутки в таких программах, как Instagram и TikTok. Новый смартфон поступит в продажу в черном и оранжевом цветах. На задней панели будет размещаться двойной блок камер. Однако полный перечень характеристик Unihertz не раскрывает до релиза.





Titan 2 Elite будет значительно тоньше предыдущей модели фронтальная камера расположена в аккуратном вырезе (punch-hole), а углы корпуса и самого дисплея элегантно скруглены. Кнопка «пробел» больше не разрывает нижний ряд букв, а навигационные клавиши Android теперь вынесены по обе стороны от пробела. Это делает печать более естественной и быстрой.

По предварительной информации, устройство получило процессор MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается также, что он получит AMOLED-дисплей. Поскольку традиционно слабой стороной Unihertz является поддержка программного обеспечения, неплохо было бы, чтобы Titan 2 Elite хотя бы несколько лет имел поддержку обновлений Android. Важным фактором также станет качество видео и фото съемки.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Мы писали, что кому-то Clicks Communicator может показаться слишком примитивным, архаичным и нефункциональным. А для кого-то он может стать телефоном мечты.

Источник: NotebookCheck