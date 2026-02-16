tradfi
Новости Устройства 16.02.2026 comment views icon

Преемник BlackBerry: вышла новая версия Titan 2 Elite, смартфона с qwerty-клавиатурой

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Наступник BlackBerry: вийшла нова версія Titan 2 Elite, смартфону з qwerty-клавіатурою

Unihertz обнародовала дополнительные детали о смартфоне Titan 2 Elite, внешне похожем на BlackBerry.


Он представляет альтернативу Clicks Communicator, имеет две камеры на задней панели и получит интересный дизайн. Впервые Unihertz анонсировала Titan 2 Elite 2 месяца назад, однако с тех пор почти не раскрыла подробностей. Позже компания подтвердила, что планирует представить новое устройство на выставке MWC 2026 в Барселоне, которая должна пройти уже через несколько недель, со 2 по 5 марта.

Смартфон, как и предыдущая модель Titan 2, будет использовать клавиатуру как тачпад Вероятно, будет поддерживаться и использование клавиатуры для прокрутки в таких программах, как Instagram и TikTok. Новый смартфон поступит в продажу в черном и оранжевом цветах. На задней панели будет размещаться двойной блок камер. Однако полный перечень характеристик Unihertz не раскрывает до релиза. 


Titan 2 Elite будет значительно тоньше предыдущей модели фронтальная камера расположена в аккуратном вырезе (punch-hole), а углы корпуса и самого дисплея элегантно скруглены. Кнопка «пробел» больше не разрывает нижний ряд букв, а навигационные клавиши Android теперь вынесены по обе стороны от пробела. Это делает печать более естественной и быстрой.

По предварительной информации, устройство получило процессор MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается также, что он получит AMOLED-дисплей. Поскольку традиционно слабой стороной Unihertz является поддержка программного обеспечения, неплохо было бы, чтобы Titan 2 Elite хотя бы несколько лет имел поддержку обновлений Android. Важным фактором также станет качество видео и фото съемки.

Мы писали, что кому-то Clicks Communicator может показаться слишком примитивным, архаичным и нефункциональным. А для кого-то он может стать телефоном мечты.

Найцікавіші смартфони CES 2026

Спецпроекты
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Источник: NotebookCheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Windows 11 достигла 1 млрд пользователей на 130 дней раньше, чем Windows 10
Телефон с "броней": в Европе вышел кнопочный HMD Terra M с IP69K и сенсором для работы в перчатках
Valve пересмотрит дату выпуска и цену Steam Machine из-за кризиса памяти
Новые наушники за $60: Redmi Buds 8 Pro с лучшим звучанием и клипса Realme Buds Clip
Ютубер собрал из Lego печатную машинку, которая работает
Лучше чем консоль? Производительность iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурирует с Xbox Series S
iPhone 17e на подходе: Apple может представить "бюджетник" уже 19 февраля — рассказываем о ключевых обновлениях
Asus и Acer остановили продажу ноутбуков и ПК в Германии: виновата Nokia
Вход по отпечатку пальца: в Европе вышел умный замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Ценовой хаос: в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070
AyaNeo показала портативный ПК для "качков" на 1,4 кг с Ryzen AI Max
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
35 смартфонов в тесте на автономность: iPhone 17 держал заряд идентично OnePlus 15 на 7300 мА·ч
Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10
Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой
Действительно ли авиарежим ускоряет зарядку смартфона: реальный эксперимент с Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung назвала дату презентации Galaxy S26: каких обновлений ждать?
Илонофон? SpaceX готовит смартфон со встроенной спутниковой связью Starlink
Возрождение легенды: для Nokia N8 2010 года выпустили кастомную прошивку и магазин приложений
Средняя цена смартфонов впервые превысила $400, — аналитики Counterpoint Research
Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить