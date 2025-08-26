Новости Игры 26.08.2025 comment views icon

Претендент на "Игру года"? Shinobi: Art Of Vengeance оценили в 89/100 на Opencritic, одна из самых высоких оценок в 2025-м

Маргарита Юзяк

2D экшн-платформер Shinobi: Art of Vengeance стремительно вырвался в топ рейтинга Metacritic и Opencritic. Игра стала одной из самых высоко оцененных игр 2025 года.

Оценки критиков поставили проект SEGA на один уровень с Kingdom Come: Deliverance 2 и Monster Hunter Wilds. Более того, Shinobi уже превзошла Mario Kart World и Doom: The Dark Ages. А пока что она «дышит в спину» Death Stranding 2: On the Beach — еще один балл и она окажется на одной ступеньке с игрой Хидео Кодзимы.

Если говорить о конкретных цифрах, то на Metacritic платформер получил 88/100, а на Opencritic чуть выше — 89/100. Больше всего критики оценили динамичную боевую систему, уникальный рисованный стиль, сложную платформинговую механику и удачно обновленную классику.

«Благодаря роскошному рисованному стилю и динамичному бою, Shinobi: Art of Vengeance стала одной из моих любимых игр 2025 года — и одним из лучших 2D экшн-платформеров за последние годы», — пишет PlayStation Universe (95/100).

В других рецензиях отмечают, что сюжет там на любителя. Замысел классический: Джо Мусаши — последний ниндзя своего клана, который отправляется мстить зловещей корпорации ENE и ее лидеру, чтобы остановить их зло и спасти мир. Платформинг временами может раздражать, а некоторые уровни затягиваются — но на этом, собственно, все претензии и заканчиваются, пишет Push Square (90/100).

«Shinobi: Art of Vengeance — это тот тип экшн-игр, которые сегодня почти не создают — и она играется даже лучше, чем выглядит», — добавляет IGN Benelux (100/100).

Игру создали авторы Streets of Rage 4 из студии Lizardcube. Они сохранили узнаваемый стиль, мощный саундтрек и добавили метроидвания-элементы для исследования между боями. Все это делает новый Shinobi не только качественным перезапуском легендарной серии, но и серьезным «претендентом на Игру года».

Геймплей сочетает меч, кунаи и магические техники «Нинпо» для боя. Ниндзя Джо Мусаши использует быстрые комбо, акробатику и систему «Shinobi Execution», которая позволяет уничтожать нескольких врагов одновременно. А вот сколько длится прохождение сюжета пока неизвестно.

Геймплейный трейлер с боевыми механиками

Shinobi: Art of Vengeance выходит 29 августа 2025 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One и Series X/S Steam позволяет предзаказать игру за ₴1 079 до дня релиза, а затем цена будет без скидки в 10% — ₴1 199. Также Digital Deluxe Edition по акционной цене ₴1 349 дает ранний доступ на три дня, косметические предметы, стартовую валюту, артбук и саундтреки. Еще в будущем выйдет дополнительный уровень с классическими злодеями SEGA.

