Новости Кино 15.01.2026 comment views icon

"Превосходит ожидания". Критики оценили "28 лет спустя: Храм костей" в 94% на Rotten Tomatoes

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes

Эмбарго на рецензии «28 лет спустя: Храм костей» наконец сняли и оценки критиков оказались довольно высокими. Фильм имеет 79 баллов на Metacritic и 94% на Rotten Tomatoes, что выше первой части.

Критики отмечают, что лента не пытается повторять знакомые схемы или делать сюжет проще для зрителя. Наоборот, она постепенно наращивает напряжение и эмоции, пока история не становится сложной и провокационной. Особое внимание уделяют музыке Гилдур Гуднадоттир и тревожному визуалу от режиссера Нии ДаКосты.

Фильм описывают как изнурительный опыт, давящий атмосферой, звуком и смелыми решениями. Это радикальный, некоммерческий хоррор, который сознательно идет против ожиданий. В рецензиях отмечают: ДаКоста делает ставку на риск и визуальную силу, а сценарий Алекса Гарланда сочетает апокалиптический ужас, культовое кино и арт-эксперимент.

В отличие от прошлогоднего «28 лет спустя» Дэнни Бойла, который выглядел как две разные части в одном фильме, «Храм костей» покажет целостную идею. К примеру, первая часть имеет 77 баллов на Metacritic и 89% на Rotten Tomatoes. А сейчас о продолжении критики говорят:

  • Джим Шембри: «Ого, это действительно крутая вещь: настоящее «зомби-шоу» с кучей мяса на костях, которое дарит всю ту кровавую жестокость и визгливые выходки, которых и ожидаешь. Особенность на этот раз — хитрое использование юмора».
  • Карина АдельгаардHeaven of Horror: «Более темный и зловещий, чем любой из предыдущих фильмов всей франшизы «28 дней спустя». Если вы думали, что солдаты из оригинальной ленты 2002 года были ужасными, то сейчас увидите еще более развращенную сторону человеческой природы».
"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes
Кадр из фильма «28 лет спустя. Храм костей»
  • Кэти ФенессиSeattle Film Blog: «От ее дебюта «Малые Леса» в 2018 году и до «Хэдда» Ния ДаКоста демонстрировала мастерство. Но не было гарантий, что ей удастся вытянуть этот рискованный сиквел так стильно. Но, черт возьми, она это сделала. И даже превзошла ожидания».
  • Рейчел ХарперSciFiNow: «Храм костей» прекрасно работает именно с элементами ужаса — то, чего предыдущему фильму не хватало. Это лента, которая стремится выбить почву из-под ног зрителя, и ей это определенно удается.».
  • Шейкил ЛамбертCGMagazine: «Хоть я и получил немного меньше удовольствия от этого фильма, чем от «28 лет спустя», все равно был восхищен и впечатлен творческими рисками, на которые пошли обе ленты».

В продолжении появляется безумный ученый Иэн Келсон (Райф Файнс) и сэр Джимми Кристал (Джек О’Коннелл) — харизматичный лидер культа, сатанист и мастер перформансов. Сюжет вращается вокруг 12-летнего Спайка (Алфи Уильямс), который оказывается между опасными экспериментами Кэлсона и культом Кристалла. Параллельно выжившие путешествуют по постапокалиптической Британии и пытаются выжить. Критики не раскрывают подробностей, ведь именно непредсказуемость называют главным преимуществом фильма.

"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes
Кадр из фильма «28 лет спустя. Храм костей»

Премьера фильма «28 лет спустя: Храм костей» запланирована на 16 января 2026 года. В конце прошлого года Sony дала «зеленый свет» на триквел с Киллианом Мерфи в главной роли.

Источник: World of Reel

Популярные новости

arrow left
arrow right
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Кит Харрингтон больше не хочет и приближаться к "Игре престолов", но мечтает о "любой роли" в новом "Гарри Поттере"
Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой "Игры престолов", которую удовлетворил финал
Первый взгляд: Хью Джекман в хорроре "Смерть Робин Гуда" от A24
Новые "Мстители" не такие уж и новые: по слухам, Marvel возвращает Таноса и "старого" Человека-паука
Мэтт Дэймон похудел до "школьного" веса для съемок в "Одиссее" Нолана
"Зверополис 2" заработал $1 млрд за 17 дней проката
Первый украинский Sci Fi: фильм "Ты — космос" Павла Острикова официально стартовал в прокате
"Хищник: Планета смерти" завершает прокат с убытком в $80 млн
Тизер фильма "Человек-паук 4" раскрыл загадочную роль звезды "Очень странных дел"
IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"
Обошел "Одиссею" и "Аватара": назван самый популярный трейлер 2025 года
Бюджет "Аватар 3" превысил $400 млн, но "Оскар" — под вопросом
"Аватар: Огонь и пепел" заработал $345 млн в первые выходные — меньше предшественника, но с рекордом в Украине
Квентин Тарантино восстановил утраченный раздел из "Убить Билла" для Fortnite
На Megogo вышли все эпизоды "Приключений Дигимонов" 1999 года в украинской озвучке
На Netflix вышел фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" — с украинской озвучкой
СМИ: Новые "Голодные игры" вернут Катнис и Питу в сюжет с оригинальными актерами
"Для этого фильма создали кинотеатры": появились первые реакции на "Аватар 3" Джеймса Кэмерона
Кассовые сборы: "Аватар 3" упал на 52%, а "Служанка" в пять раз перебила бюджет
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить