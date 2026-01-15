"Превосходит ожидания". Критики оценили "28 лет спустя: Храм костей" в 94% на Rotten Tomatoes

Эмбарго на рецензии «28 лет спустя: Храм костей» наконец сняли и оценки критиков оказались довольно высокими. Фильм имеет 79 баллов на Metacritic и 94% на Rotten Tomatoes, что выше первой части.

Критики отмечают, что лента не пытается повторять знакомые схемы или делать сюжет проще для зрителя. Наоборот, она постепенно наращивает напряжение и эмоции, пока история не становится сложной и провокационной. Особое внимание уделяют музыке Гилдур Гуднадоттир и тревожному визуалу от режиссера Нии ДаКосты.

Фильм описывают как изнурительный опыт, давящий атмосферой, звуком и смелыми решениями. Это радикальный, некоммерческий хоррор, который сознательно идет против ожиданий. В рецензиях отмечают: ДаКоста делает ставку на риск и визуальную силу, а сценарий Алекса Гарланда сочетает апокалиптический ужас, культовое кино и арт-эксперимент.

В отличие от прошлогоднего «28 лет спустя» Дэнни Бойла, который выглядел как две разные части в одном фильме, «Храм костей» покажет целостную идею. К примеру, первая часть имеет 77 баллов на Metacritic и 89% на Rotten Tomatoes. А сейчас о продолжении критики говорят:

Джим Шембри: «Ого, это действительно крутая вещь: настоящее «зомби-шоу» с кучей мяса на костях, которое дарит всю ту кровавую жестокость и визгливые выходки, которых и ожидаешь. Особенность на этот раз — хитрое использование юмора».

Карина АдельгаардHeaven of Horror: «Более темный и зловещий, чем любой из предыдущих фильмов всей франшизы «28 дней спустя». Если вы думали, что солдаты из оригинальной ленты 2002 года были ужасными, то сейчас увидите еще более развращенную сторону человеческой природы».

Кэти ФенессиSeattle Film Blog: «От ее дебюта «Малые Леса» в 2018 году и до «Хэдда» Ния ДаКоста демонстрировала мастерство. Но не было гарантий, что ей удастся вытянуть этот рискованный сиквел так стильно. Но, черт возьми, она это сделала. И даже превзошла ожидания».

Рейчел ХарперSciFiNow: «Храм костей» прекрасно работает именно с элементами ужаса — то, чего предыдущему фильму не хватало. Это лента, которая стремится выбить почву из-под ног зрителя, и ей это определенно удается.».

Шейкил ЛамбертCGMagazine: «Хоть я и получил немного меньше удовольствия от этого фильма, чем от «28 лет спустя», все равно был восхищен и впечатлен творческими рисками, на которые пошли обе ленты».

В продолжении появляется безумный ученый Иэн Келсон (Райф Файнс) и сэр Джимми Кристал (Джек О’Коннелл) — харизматичный лидер культа, сатанист и мастер перформансов. Сюжет вращается вокруг 12-летнего Спайка (Алфи Уильямс), который оказывается между опасными экспериментами Кэлсона и культом Кристалла. Параллельно выжившие путешествуют по постапокалиптической Британии и пытаются выжить. Критики не раскрывают подробностей, ведь именно непредсказуемость называют главным преимуществом фильма.

Премьера фильма «28 лет спустя: Храм костей» запланирована на 16 января 2026 года. В конце прошлого года Sony дала «зеленый свет» на триквел с Киллианом Мерфи в главной роли.

Источник: World of Reel