Презентация GPU NVIDIA следующего поколения (Ampere на базе 7-нм техпроцесса) ожидается в первой половине 2020 года

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По данным источников из Igor’s Lab, компания NVIDIA может выпустить новое поколение графических процессоров под кодовым названием Ampere в первой половине 2020 года. Такие решения придут на смену видеокартам семейства Turing.

Ожидается, что GPU Ampere напрямую заменят существующие высокопроизводительные модели графических процессоров, такие как GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 Super. Предполагается, что видеочипы Ampere обеспечат преимущества в плане производительности и поддерживаемых технологий.

Одним из наиболее заметных улучшений станет передовой производственный процесс. GPU Ampere будут изготавливаться по нормам 7-нанометрового технологического процесса, в то время как для производства нынешних чипов используется 12-нм техпроцесс. Только это обеспечит прирост плотности размещения транзисторов примерно на 50%, что должно вызвать заметный прирост производительности. Также можно ожидать некоторого снижения уровня энергопотребления.

Пока нет сведений о том, кто именно станет производственным партнёром для NVIDIA. Учитывая некоторые сложности у компании TSMC, вероятно, изготовлением чипов займётся Samsung.

По слухам, технология трассировки лучей будет улучшена. Для её нужд будет выделено больше вычислительных блоков в графическом процессоре. Кроме того, ожидается появление более совершенного программного обеспечения для поддержки экосистемы приложений трассировки лучей.

Источник: techpowerup