Презентация Samsung Galaxy Note20 ожидается 5 августа, его сопроводят Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G





Хорошо зарекомендовавший себя сетевой информатор Джон Проссер сообщил точную дату презентации линейки флагманских смартфонов Galaxy Note20 — 5 августа. В этот день состоится крупное онлайн-мероприятие Galaxy Unpacked 2020, оно пройдет в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19.

По большому счету новая информация подтверждает утечку, опубликованную на днях другим известным инсайдером под ником Ice Universe. Он указывал эту же дату 5 августа. В своем сообщении Джон Проссер называет точную дату старта продаж Galaxy Note20 — 20 августа. Кроме того, он подтверждает, что вместе с линейкой Galaxy Note20 будет представлена новая версия раскладушки с гибким экраном Galaxy Z Flip, выделяющаяся поддержкой 5G, 256 ГБ флэш-памяти в базовой версии и новым коричневым цветом корпуса, и преемник оригинального гибкого смартфона Galaxy Fold.

Phones for the Samsung virtual Unpacked event: Event August 5th — my source

(corroborating @UniverseIce) Note 20

Fold 2

ZFlip 5G Devices will launch on August 20th — Jon Prosser (@jon_prosser) June 9, 2020

Свежие данные указывают, что Galaxy Fold 2 не получит поддержки стилуса S-Pen, вопреки более ранним сообщениям, указывающим на эту фирменную особенность линейки Galaxy Note. Дело в том, что толщина экрана Galaxy Note10, поддерживающего S-Pen, составляет 0,4 мм, тогда как UTG (ультратонкое стекло) в Galaxy Z Flip, которое ожидается в Galaxy Fold 2, имеет толщину всего 0,03 мм и якобы является недостаточно прочным для реализации поддержки S-Pen. В то же время 120-герцевый экран для Galaxy Fold 2 по-прежнему заявлен.

Говоря о Samsung Galaxy Note20, в серии ожидается две модели: базовая Note20 с плоским экраном и Note20+ — с изогнутым экраном. В то же время насчет изогнутого экрана в Note20+ есть сомнения, учитывая, что S20 Ultra обошёлся без изогнутого экрана. Считается, что Samsung решила отойти от подобного рода экраном с сильно загнутыми боковинами.

Последние рендеры от производителей чехлов указывают, что новые смартфоны Note20 унаследовали у прошлогодних моделей Note10 общие формы и пропорция, а также сохранили одинарную фронтальную камеру, врезанную по центру вверху экрана. В то же время дизайн основной камеры повторяет таковой у Galaxy S20 — модули заключены в большой прямоугольный блок в левом верхнем углу задней панели. Еще одно изменение — слот для стилуса переместился в левую часть нижней грани.

Говоря о новых планшетах Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, умных часах Galaxy Watch 3 и наушниках Gear, которые уже показались на горизонте, их анонс ожидается еще до августовского онлайн-мероприятия Galaxy Unpacked 2020.

Источник: GSM Arena (2)