Samsung не обманула — стекло в экране Galaxy Z Flip есть, но оно находится под защитным слоем пластика и теперь есть вопросы к самоочищающемуся шарниру

На днях блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything провел традиционное испытание на прочность новейшей раскладушки Samsung Galaxy Z Flip, выяснив, что ее сгибающийся экран легко царапается даже ногтем. Как известно, особенностью экрана Galaxy Z Flip является фирменное «сверхтонкое стекло» Ultra Thin Glass вместо специального полимера у оригинального Galaxy Fold и конкурирующего Motorola Razr. На презентации и в рекламных материалах на этом был сделан особый акцент, так что после публикации ролика в адрес производителя посыпались обвинения в обмане. И вот сейчас все окончательно прояснилось: истина оказалась посередине — те, кто предполагал, что стекло расположено под защитным слоем пластика, оказались правы.

К слову, в комментарии The Verge представитель Samsung прямо заявил, что Galaxy Z Flip имеет защитный слой поверх UTG, похожий на тот, что используется Galaxy Fold. То есть, как это часто бывает, из-за недоговорок возникло недопонимание.

Изображение из внутренней документации Samsung наглядно демонстрирует конструктивные различия между сгибаемыми экранами Galaxy Fold (Winner) и Galaxy Z Flip (Bloom).

Как видим, кроме Ultra Thin Glass, в Galaxy Z Flip используется еще один дополнительный амортизирующий слой — он расположен под стеклом UTG.

И если кому-то нужно заключение независимой лаборатории, то блогер Зак Нельсон уже завершил «грубую» разборку Galaxy Z Flip и опубликовал соответствующее видео на канале JerryRigEverything (ниже).

На видео автор снимает верхний пластиковый защитный слой (после этого экран полностью «умирает») и находит под ним тот самый Ultra Thin Glass, покрывающий панель OLED. То есть, по факту, стекло есть и оно действительно сгибается. Блогер также снял защитный слой с экрана оригинального Galaxy Fold, подтвердив наличие у него специального полимера вместо стеклянного слоя. Ведущий канала JerryRigEverything делает вполне логичное предположение, что слой Ultra Thin Glass придает экрану дополнительную жесткость, но это явно не то революционное защитное стекло для гибких экранов, на которое все рассчитывали.

Одновременно с JerryRigEverything лаборатория iFixit, готовящая свой вердикт о ремонтопригодности Galaxy Z Flip (после провала Motorola Razr чуда ждать не приходится), опубликовала видео по итогам разборки. И после его просмотра появляются вопросы к надежности шарнира.

Как известно, шарнир в Galaxy Z Flip защищен от попадания грязи нейлоновыми микроволокнами. Специальные микрощетки не дают пыли попасть внутрь и нарушить работу механизма. В iFixit решили путем самого обыкновенного теста проверить пылеустойчивость шарнира. И результаты эксперимента с распылением специального порошкообразного красителя, который светится под воздействием ультрафиолетового излучения, не обрадуют потенциальных покупателей. Частицы без проблем пробрались внутрь и после того, как iFixit попыталась раскрыть устройство, раздался неприятный хруст. В итоге они заглянули внутрь и увидели, что частицы красителя без проблем проникли в механизм.

Справедливости ради, производитель предупреждает об отсутствии полноценной пылезащиты у Galaxy Z Flip.

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d

— Amir 💎 (@mondoir) February 14, 2020