Презентация Google I/O 2023 — как смотреть вживую и чего ожидать (Android 14, новые Pixel и много ИИ)

Вечером 10 мая (в 20:00 по Киеву) состоится большая софтверная (и немного «железная») презентация Google, которая откроет ежегодную конференцию разработчиков I/O 2023. Мероприятие будет транслироваться вживую, так что желающие смогут следить за анонсами с места событий в реальном времени .

Курс Управління командою в бізнесі Більше ніякого мікроменеджменту Хочу на курс

Как смотреть

В этом году презентация снова пройдет в гибридном формате — по многолетней традиции мероприятие состоится на открытом воздухе в амфитеатре Шорлайн, расположенном в Маунтин-Вью (округ Санта-Клара штата Калифорния, США) рядом со штаб-квартирой Google. Кроме обычного стрима на YouTube (окно ниже) запланирована отдельная презентация (вероятно предварительно записанной) со сцены перед ограниченной аудиторией.

Трансляция презентации Google I/O 2023 в оригинале на английском

После основной презентации состоится отдельное мероприятие для разработчиков, где более подробно расскажут о сегодняшних обновлениях продуктов и сервисов. Полное расписание семинаров и сессий, а также другие детали по темам и спикерам можно найти на официальном сайте Google.

Чего ждать (железо + софт)

Конференция разработчиков Google I/O в первую очередь посвящена программному обеспечению и сервисам, но новые устройства Pixel также станут частью программы. По официально подтвержденной и неофициальной (но проверенной) информации из надежных источников сегодня можно ожидать: