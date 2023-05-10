Презентация Google I/O 2023 — как смотреть вживую и чего ожидать (Android 14, новые Pixel и много ИИ)

Вечером 10 мая (в 20:00 по Киеву) состоится большая софтверная (и немного «железная») презентация Google, которая откроет ежегодную конференцию разработчиков I/O 2023. Мероприятие будет транслироваться вживую, так что желающие смогут следить за анонсами с места событий в реальном времени .
Как смотреть
В этом году презентация снова пройдет в гибридном формате — по многолетней традиции мероприятие состоится на открытом воздухе в амфитеатре Шорлайн, расположенном в Маунтин-Вью (округ Санта-Клара штата Калифорния, США) рядом со штаб-квартирой Google. Кроме обычного стрима на YouTube (окно ниже) запланирована отдельная презентация (вероятно предварительно записанной) со сцены перед ограниченной аудиторией.
Трансляция презентации Google I/O 2023 в оригинале на английском
После основной презентации состоится отдельное мероприятие для разработчиков, где более подробно расскажут о сегодняшних обновлениях продуктов и сервисов. Полное расписание семинаров и сессий, а также другие детали по темам и спикерам можно найти на официальном сайте Google.
Чего ждать (железо + софт)
Конференция разработчиков Google I/O в первую очередь посвящена программному обеспечению и сервисам, но новые устройства Pixel также станут частью программы. По официально подтвержденной и неофициальной (но проверенной) информации из надежных источников сегодня можно ожидать:
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Android 14 (кодовое название Upside Down Cake) – следующая major-версия мобильной ОС Google, которая месяц назад перешла в стадию публичного тестирования . Финальный релиз ожидается в августе-сентябре, а сегодня Google подробнее расскажет о ключевых нововведениях и изменениях, запланированных в этом релизе.
- Pixel Fold — первый складной смартфон-планшет Google с изгибающимся внутрь основным экраном и дополнительным внешним, как у Samsung Galaxy Fold. Дизайн после многочисленных утечек Google показала еще на прошлой неделе. По характеристикам смартфон оснащен 7,6-дюймовым внутренним экраном, 5,8-дюймовым внешним дисплеем, процессором Tensor G2 и «самым прочным шарниром среди сложных устройств». Ожидается, что цена на уровне 1700 долларов против 1799 долларов у Samsung Fold4.
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Pixel 7a — новый
Nexusнародный Pixel, заменяющий Pixel 6a на позиции самого доступного Pixel. Характеристики Pixel 7a и цена уже известны, и здесь есть вопрос, как новинка при цене $500 сможет конкурировать с прошлогодней Pixel 7, которая имеет несколько лучшие характеристики и уже сейчас стоит примерно так же (от $430 до $550). Поговаривают, что Pixel 7a станет последним в своем роде и больше доступный Pixel не будет.
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Pixel Tablet – 11-дюймовый планшет, который впервые показали год назад. Он ознаменует возвращение Google на рынок после 9-летней паузы. На днях новинка преждевременно появилась на Amazon. В Европе он будет стоить от €600 до €650.
- Nest Locator Tag — трекер Google, конкурирующий с хорошо известными метками Apple AirTag.
- Pixel 8 + Pixel Watch 2 — Google вполне может повторить прошлогодний трюк и авансом показать будущие смартфоны Pixel 8/Pixel 8 Pro вместе со смартчасами Pixel Watch 2, которые выйдут осенью. Но это не точно.
- Сервисы и многие ИИ — также стоит сегодня ожидать обновления ключевых сервисов и программного обеспечения Google, включая Gmail, Поиск, Карты, Фото, Документы и другие. Все они, вероятно, получат немало новых функций и возможностей на базе ИИ. В феврале на презентации, посвященной достижениям в сфере искусственного интеллекта, Google анонсировала много новшеств для ключевых сервисов, и, судя по сообщениям, активно дорабатывала собственный чатбот Bard (ответ ChatGPT) после неубедительной первой презентации в начале года. Внутренние документы, полученные CNBC, свидетельствуют о подготовке к запуску PaLM 2, новейшей версии большой языковой модели компании (LLM), которая поддерживает более 100 разных языков. В марте Google анонсировалаобновление Workspace с интегрированным чатом (как ChatGPT), но только для Gmail и «Документы», поэтому сегодня можно ожидать дальнейшего расширения этих возможностей на Таблице и Презентации.