Google створює альтернативу Apple AirTag — трекер місцезнаходження з модулями UWB та BLE під кодовою назвою “Grogu”

Розробник Куба Войцеховськи повідомляє, що Google працює над пристроєм для пошуку девайсів — схожим на трекери AirTag від Apple.

Пристрій має кодову назву “Grogu” (Грогу — ім’я малюка Йоди із серіалу “Мандалорець”), а також альтернативні назви “GR10” та “Groguaudio”. Войцеховськи припускає, що трекер випустять з кількома кольорами панелей, а також вбудованим динаміком, який допоможе користувачам знайти зниклий пристрій за допомогою звуку, подібного до Apple AirTag.

Також, імовірно, “Grogu” підтримуватиме Bluetooth Low Energy та надширокосмуговий UWB-зв’язок (обидва флагманські мобільні пристрої Google Pixel 6 Pro і Pixel 7 Pro підтримують UWB, але застосування поки було обмежено такими функціями, як Nearby Share).

Попри те, що UWB пропонує набагато більшу точність, ніж Bluetooth для пошуку зниклих гаджетів (показує як оцінку відстані, так і напрямки до мітки), Войцеховськи стверджує, що його підтримка не буде обов’язковою умовою для екосистеми Google під назвою Finder Network.

