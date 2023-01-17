Google створює альтернативу Apple AirTag — трекер місцезнаходження з модулями UWB та BLE під кодовою назвою “Grogu”

Розробник Куба Войцеховськи повідомляє, що Google працює над пристроєм для пошуку девайсів — схожим на трекери AirTag від Apple.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Пристрій має кодову назву “Grogu” (Грогу — ім’я малюка Йоди із серіалу “Мандалорець”), а також альтернативні назви “GR10” та “Groguaudio”. Войцеховськи припускає, що трекер випустять з кількома кольорами панелей, а також вбудованим динаміком, який допоможе користувачам знайти зниклий пристрій за допомогою звуку, подібного до Apple AirTag.

Також, імовірно, “Grogu” підтримуватиме Bluetooth Low Energy та надширокосмуговий UWB-зв’язок (обидва флагманські мобільні пристрої Google Pixel 6 Pro і Pixel 7 Pro підтримують UWB, але застосування поки було обмежено такими функціями, як Nearby Share).

Google is working on a smart tracker similar to Apple’s AirTag, codename “grogu” – report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Попри те, що UWB пропонує набагато більшу точність, ніж Bluetooth для пошуку зниклих гаджетів (показує як оцінку відстані, так і напрямки до мітки), Войцеховськи стверджує, що його підтримка не буде обов’язковою умовою для екосистеми Google під назвою Finder Network.

Even though Google’s tracker most likely has UWB, it’s not a requirement for the “Finder Network” they’re working on – BLE is enough. — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023

Google може анонсувати продукт під час конференції розробників Google I/O десь у травні 2023 року, а трекери можуть бути випущені разом із новими пристроями Pixel восени.

Джерело: The Verge