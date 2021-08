Президент Blizzard Джей Аллен Брэк подал в отставку на фоне скандала о дискриминации и домогательствах

Об отставке Джея Аллена Брэка с руководящей должности Activision Blizzard персоналу объявили утром 3 августа, после чего новость одним из первых сообщил обозреватель Bloomberg Джейсон Шрайер, а затем на сайте компании вышел соответствующий пресс-релиз.

Джей Аллен Брэк — один из ветеранов Blizzard. В общей сложности он проработал в компании 15 лет, из которых два с лишним года — в должности руководителя. Брэк решил покинуть компанию, чтобы «воспользоваться иными карьерными возможностями». Чем конкретно планирует заняться Джей Аллен Брэк в будущем, пока неизвестно.

Обязанности Брэка между собой разделят Джен Онил (экс-лидер Vicarious Visions) и Майк Ибарра (бывший вице-президент Xbox).

Обозреватель издания Bloomberg Джейсон Шрайер прокомментировал отставку Брэка следующим образом в контексте постоянно растущего влияния Activision после слияния компаний:

Titles mean a lot in the corporate world.

Until 2018, Mike Morhaime was CEO.

When Brack took over, he was president.

Now, Oneal and Ybarra are described as "co-leaders."

A clear glimpse at who's really in charge: Bobby Kotick

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 3, 2021