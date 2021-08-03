Президент Blizzard Джей Аллен Брэк подал в отставку на фоне скандала о дискриминации и домогательствах

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Об отставке Джея Аллена Брэка с руководящей должности Activision Blizzard персоналу объявили утром 3 августа, после чего новость одним из первых сообщил обозреватель Bloomberg Джейсон Шрайер, а затем на сайте компании вышел соответствующий пресс-релиз.

Джей Аллен Брэк — один из ветеранов Blizzard. В общей сложности он проработал в компании 15 лет, из которых два с лишним года — в должности руководителя. Брэк решил покинуть компанию, чтобы «воспользоваться иными карьерными возможностями». Чем конкретно планирует заняться Джей Аллен Брэк в будущем, пока неизвестно.

Обязанности Брэка между собой разделят Джен Онил (экс-лидер Vicarious Visions) и Майк Ибарра (бывший вице-президент Xbox).

«Я уверен, что Джен Онил и Майк Ибарра станут руководителями, которые помогут студии полностью реализовать свой потенциал и ускорить наступление перемен. Я ожидаю, что они сделают это со страстью и энтузиазмом, и что им можно доверить руководить с высочайшим уровнем честности и приверженности тем компонентам нашей культуры, которые делают Blizzard такой особенной». Джей Аллен Брэк бывший президент Blizzard

Обозреватель издания Bloomberg Джейсон Шрайер прокомментировал отставку Брэка следующим образом в контексте постоянно растущего влияния Activision после слияния компаний:

Titles mean a lot in the corporate world.

Until 2018, Mike Morhaime was CEO.

When Brack took over, he was president.

Now, Oneal and Ybarra are described as "co-leaders." A clear glimpse at who's really in charge: Bobby Kotick — Jason Schreier (@jasonschreier) August 3, 2021

Должности имеют большое значение в корпоративном мире. До 2018 года Майк Морхейм был генеральным директором. Когда его сменил Брэк, он стал президентом. Теперь Онил и Ибарру называют «соруководителями». Ясный знак того, кто является фактическим руководителем — Бобби Котик.

Отставка Брэка произошла на фоне продолжающегося скандала о дискриминации и домогательствах, но ничего, чтобы связывало между собой эти события, в официальном пресс-релизе нет.

«Оба лидера глубоко привержены [идее безопасного пространства] всем нашим сотрудникам; и решительно настроены сделать Blizzard самым благоприятным местом работы для женщин, людей любого гендера, этнической принадлежности, сексуальной ориентации и происхождения; отстаивать и укреплять наши ценности; и вернуть ваше доверие». из официального заявления Activision Blizzard

Брэк возглавил Blizzard в 2018 году, а до этого он заведовал командой разработчиков World of Warcraft, в состав которой входил Алекса Афрасиаби — единственный человек, специально упомянутый в судебном иске Калифорнийского департамента справедливого трудоустройства и размещения к Activision Blizzard о дискриминации и частых сексуальных домогательствах, поданном в конце июля. За последние две недели о проблемах рассказали несколько ключевых экс-сотрудников Blizzard, а работники провели митинг, а их протест против сексуальных домогательств и дискриминации открыто поддержали коллеги из Ubisoft.