Президент подписал закон, отменяющий введенную накануне уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде, которое ввели накануне. Об этом свидетельствует соответствующая запись в таблице основных этапов прохождения документа на сайте правовой информации.

Ранее законопроект был одобрен Верховной радой Украины. Таким образом, вступившие в силу с 1 июля поправки к Уголовному кодексу Украины, вводящие наказание за вождение в нетрезвом виде, отменяются новым законом. То есть, все возвращается к прежнему состоянию — за пьяное вождение снова будут наказывать как за административное правонарушение.

Согласно ст. 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. То есть, водители, задержанные за нетрезвое вождение в течение последних нескольких дней, понесут не уголовную ответственность, а административную.

Источник: ВРУ