Президент Nintendo: если у родителей нет денег на Switch 2, дети могут играть с Mario в другом месте

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава дал «лучший» совет тем, у кого нет денег на Switch 2 — искать героев вроде Mario в других местах.

Один из инвесторов высказал беспокойство по поводу цены на Nintendo Switch 2. Но у Шунтаро Фурукава был действительно гениальный ответ — пусть (не) игроки ищут альтернативы. По его словам, компания создает альтернативные способы взаимодействия с ее персонажами для тех, кто не может позволить себе новую консоль.

Инвестор говорил, что стоимость Switch 2 может сделать ее недоступной для младшего поколения, не знакомого с платформами Nintendo. В ответ Фурукава объяснил, что стоимость консоли «соответствует игровому опыту, который она предлагает», а также что она содержит «различные функции», подкрепляющие ценность для покупателя.

«Мы создаем разнообразные возможности за пределами наших игровых платформ, чтобы маленькие дети могли взаимодействовать с персонажами Nintendo и игровыми мирами. Одной из основных целей этого является то, чтобы в будущем они начали играть на наших игровых системах. Мы внимательно следим за тем, насколько цена системы может стать барьером», — говорит Фурукава.

Поэтому тем, кто любит консоли компании, но нет средств (или ненавидит новую политику с блокировкой, даже за имя пользователя) остаются фильмы «Братья Супер Марио» и будущий фильм по «Зельде». Или тематические парки, мерч или даже музей Nintendo для тех, кто живет в Японии или других странах с подобными развлечениями.

Фурукава отмечает, что Switch 2 не заменяет первую модель. Nintendo продолжает разработку игр и для оригинальной Switch, поддерживая обе платформы параллельно. По его словам, со временем аудитория начнет все больше переходить на консоль второго поколения с тем темпом, как собственно взрослеет.

Добавим, что Switch 2 уже успела стать самой быстро продаваемой консолью в истории Nintendo — 3,5 млн единиц было реализовано за первые четыре дня запуска. Несмотря на многочисленные скандалы, которых кажется становится только больше, она все равно остается популярной для своих фанатов.

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Источник: Eurogamer