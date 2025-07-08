Новости WTF 08.07.2025 в 14:15 comment views icon

Президент Nintendo: если у родителей нет денег на Switch 2, дети могут играть с Mario в другом месте

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Президент Nintendo: если у родителей нет денег на Switch 2, дети могут играть с Mario в другом месте

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава дал «лучший» совет тем, у кого нет денег на Switch 2 — искать героев вроде Mario в других местах.

Один из инвесторов высказал беспокойство по поводу цены на Nintendo Switch 2. Но у Шунтаро Фурукава был действительно гениальный ответ — пусть (не) игроки ищут альтернативы. По его словам, компания создает альтернативные способы взаимодействия с ее персонажами для тех, кто не может позволить себе новую консоль.

Инвестор говорил, что стоимость Switch 2 может сделать ее недоступной для младшего поколения, не знакомого с платформами Nintendo. В ответ Фурукава объяснил, что стоимость консоли «соответствует игровому опыту, который она предлагает», а также что она содержит «различные функции», подкрепляющие ценность для покупателя.

«Мы создаем разнообразные возможности за пределами наших игровых платформ, чтобы маленькие дети могли взаимодействовать с персонажами Nintendo и игровыми мирами. Одной из основных целей этого является то, чтобы в будущем они начали играть на наших игровых системах. Мы внимательно следим за тем, насколько цена системы может стать барьером», — говорит Фурукава.

Поэтому тем, кто любит консоли компании, но нет средств (или ненавидит новую политику с блокировкой, даже за имя пользователя) остаются фильмы «Братья Супер Марио» и будущий фильм по «Зельде». Или тематические парки, мерч или даже музей Nintendo для тех, кто живет в Японии или других странах с подобными развлечениями.

Фурукава отмечает, что Switch 2 не заменяет первую модель. Nintendo продолжает разработку игр и для оригинальной Switch, поддерживая обе платформы параллельно. По его словам, со временем аудитория начнет все больше переходить на консоль второго поколения с тем темпом, как собственно взрослеет.

Добавим, что Switch 2 уже успела стать самой быстро продаваемой консолью в истории Nintendo — 3,5 млн единиц было реализовано за первые четыре дня запуска. Несмотря на многочисленные скандалы, которых кажется становится только больше, она все равно остается популярной для своих фанатов.

Источник: Eurogamer

Популярные новости

CEO Ford, который ездит на Xiaomi SU7, бьет тревогу из-за китайских авто: «Превосходят то, что я вижу на Западе»
Marvel отказала сценаристу первого «Блэйда» в работе над перезапуском, потому что фильм был «в хорошем состоянии» — и отменила релиз
Вы не так восприняли Clair Obscur: Expedition 33 — сценарист намекает на «скрытого главного героя»
Первый взгляд на Киллиана Мерфи в драме «Стив» от Netflix — новой адаптации бестселлера Макса Портера
Геймер превратил авто Honda CR-V в контроллер для Need for Speed Underground
Новый китайский дрон-комар будет шпионить совершенно незаметно
«Дюна» приближается: устройство MIT получает питьевую воду из разреженного воздуха пустыни
Внезапно для всех Бутан стал третьей страной по количеству накопленных биткоинов
Windows 12 подождет — Microsoft объявила Windows 11 25H2
Костюмы для «Грешников» Райана Куглера выкупили у Marvel — со «склада» для перезапуска «Блэйда»
Новое меню «Пуск» Windows 11 сортирует приложения небольшим файлом — без какого-либо ИИ
Радиаторы с воском внутри лучше охлаждают электронику — протестировано в космосе
«Симпсоны» убили одного из главных членов семьи — зрители растеряны, продюсер говорит, что у сериала «нет канона»
Терагерцы вместо гигагерц — квантовый материал ускоряет переключение транзисторов в 1000 раз
Подразделение Deutsche Bank получило разрешение на выпуск евро-стейблкоинов — EURAU
Meta создает ИИ-друзей — не дадут грустить, помнят детали и сами начнут разговор
Телескоп Джеймса Уэбба сделал первое прямое фото экзопланеты
«Хороший фильм, когда персонажи молчат»: новый «Мир Юрского периода» оценили в скромные 54% на Rotten Tomatoes
В Steam стартовала большая летняя распродажа — Hollow Knight, Ghost of Tsushima и другие со скидками до -95%
Суд разрешил Anthropic «кражу» легальных книг для обучения ИИ — но не пиратских
Крошечный робот-спиннер быстро удаляет тромбы в сосудах, до которых иначе не добраться

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить