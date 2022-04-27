Прибыль Alphabet — материнской компании Google — упала более чем на $1 млрд по сравнению с 2021 годом

2021 год стал рекордным для материнской компании Google – Alphabet. Тогда годовая выручка достигла $257 млрд. Новый год оказался для компании менее удачным: несмотря на рост доходов в первом квартале на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли и расходы.

Чистая прибыль упала до $16,4 млрд по сравнению с $17,9 млрд в прошлом году, говорится в документах компании. Затраты на исследования и разработки выросли более чем на $1 млрд по сравнению с первым кварталом 2021 года, увеличившись с $7,485 млрд до $9,1 млрд. New York Times отмечает, что в прошлом году компания получила прибыль в размере $4,8 млрд, а в первом квартале 2022 года зафиксировала убыток в размере $1,07 млрд.

Google’s Q1 revenue: 2022: $68.0 billion

2021: $55.3 billion

2020: $41.2 billion

2019: $36.3 billion

2018: $31.1 billion

2017: $24.8 billion

2016: $20.3 billion

2015: $17.3 billion

2014: $15.4 billion

2013: $12.9 billion

2012: $10.6 billion

2011: $8.6 billion

2010: $6.8 billion — Jon Erlichman (@JonErlichman) April 26, 2022

Наиболее успешным остается поисковый бизнес Google, который принес $39 млрд, что значительно больше, чем результат первого квартала 2021 года с $31 млрд. Общий рекламный бизнес, включая поиск, YouTube и различные рекламные сети, в первом квартале смог привлечь $54 млрд.

Выросли и доходы от рекламы на YouTube – $6,86 млрд, но общий рост замедлился. В прошлом году он был 30%, но в этом году только 20%. Компания пыталась конкурировать с TikTok, расширив поддержку Shorts для создателей и зрителей, но рост не оправдал ожиданий аналитиков, и цены на акции упали примерно на 7%.

«В первом квартале наблюдался значительный рост в поиске и облаке, в частности, которые помогают людям и предприятиям по мере продолжения цифровой трансформации. Мы продолжим инвестировать в отличные продукты и услуги, а также создавать возможности для партнеров и местных сообществ по всему миру». Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи

В разговоре с инвесторами Пичаи упомянул об инвестициях в YouTube Shorts, ежедневное количество просмотров которых достигло 30 миллиардов, что в четыре раза больше, чем год назад, и что компания в первую очередь сосредоточена на создании отличного опыта. Он специально рассказал о планах переработанного интерфейса YouTube, который предоставит зрителям больше контроля и возможность оставлять комментарии во время просмотра на подключенном телевизоре, а также расширенную поддержку короткометражных фильмов. Также сервис сократит значительную часть своего подразделения по созданию оригинального контента YouTube Originals.