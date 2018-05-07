Приложение Microsoft Layout позволяет спроектировать дизайн помещений и увидеть результат через VR-гарнитуры

Корпорация Microsoft расширила перечень инструментов для смешанной реальности и выпустила программу Microsoft Layout. Она позволяет пользователям создавать и визуализировать реальные пространства при помощи Microsoft HoloLens или гарнитур виртуальной реальности.

При помощи Microsoft Layout владельцы гарнитур Windows Mixed Reality смогут определять виртуальный план этажей, а затем перемещать виртуальные 3D модели на территории этих этажей. Таким образом, через гарнитуру виртуальной реальности можно устроить предварительный просмотр того, как будет выглядеть комната с размещёнными в ней объектами. Также можно пройти в реальное физическое пространство (самостоятельно или с другими дизайнерами) и просмотреть планировку окружения, чтобы оценить, как новые объекты будут сочетаться с уже существующими.

Добавим, ряд существующих инструментов проектирования способны выполнять такие же задачи, что и Microsoft Layout, включая приложения дополненной реальности, позволяющие просматривать размещение мебели в пространстве. В опубликованном компанией ролике говорится, что Layout более ориентировано на применение в сфере бизнеса, чем другие приложения. В целом, очки дополненной реальности стали более популярными среди бизнес-клиентов, чем у обычных потребителей. Microsoft уже сотрудничает с Adobe, Trimble и другими компаниями с целью выпуска приложений для HoloLens, ориентированных на дизайнеров и инженеров.

Источник: The Verge