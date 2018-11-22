Припейд-абоненты Vodafone теперь могут самостоятельно защитить свою SIM-карту от перевыпуска для защиты от банковских мошенников

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил, что теперь абоненты предоплаченных тарифов могут самостоятельно ограничить возможность удаленной замены своей SIM-карты без перехода на контракт. Vodafone предложил своим клиентам новую опцию для дополнительной защиты от посягательств банковских мошенников.

Для активации услуги нужно включить «Ограничение удаленной замены SIM-карты» в приложении My Vodafone и зарегистрировать свой номер в ближайшем магазине Vodafone – с собой нужно иметь документ, подтверждающий личность, и идентификационный код. После этого провести замену SIM-карты или снять установленное ограничение можно будет только при личном обращении в магазин владельца номера с документом, на который зарегистрирована SIM-карта.

Vodafone взаимодействует с банками для внедрения решения, которое поможет банковским клиентам проходить верификацию, не основываясь исключительно на номере телефона. При этом важной составляющей защиты остается осведомленность и бдительность самих пользователей мобильной связи.

В связи с этим Vodafone напоминает о простых правилах, которые помогут избежать неприятностей:

Не передавайте – никому и никогда – свои персональные данные: секретные коды, которые вы получаете в SMS пароли, кодовые слова и пр. Сотрудник оператора никогда не будет просить сообщить такую информацию;

Если вы указываете свой номер телефона в объявлениях в интернете, в комментариях в социальных сетях и пр., внимательно относитесь к звонкам с незнакомых номеров, от незнакомых людей, неожиданным, «ошибочным» пополнениям счета на небольшие суммы и другим нестандартным действиям – это могут быть мошенники;

Избегайте указывать в объявлениях и в открытом доступе номера телефонов, привязанных к вашим банковским счетам.

Услуга предоставляется бесплатно, детальная информация об ограничении удаленной замены SIM-карты доступна по следующей ссылке.

Источник: Vodafone Украина