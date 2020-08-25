В приложении Google Arts & Culture появились AR-модели доисторических животных и культурных артефактов

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Команда разработчиков мобильного приложения Google Arts & Culture анонсировала весьма заметное визуальное обновление — объединившись с несколькими музеями они «оживили» зверинец доисторических животных, создав на базе фирменной AR-платформы их реалистичные 3D-копии.

Имея под рукой современный смартфон на Andoid или iOS, можно познакомится с кембропахикоп, древним ракообразным с характерной острой головой, покрытой маленькими глазами. Кроме камбропахикопа, в AR-музее Google можно повстречать древнейшую большую рыбу-фильтровальщика, которая плохо плавает, а также самое крупное животное, когда-либо жившее на Земле. Любое из созданий можно перенести в реальное окружение для дальнейшего взаимодействия, включая создание видеороликов и селфи AR.

Вместе с древними животными разработчики добавили в коллекцию редкие культурные артефакты. Можно познакомиться с улыбающимся богом доинковской эпохи Ланзона примерно с 500 г. до н.э. или разместить в гостиной командный модуль миссии Аполлон-11, само собой, вместе со скафандром. Или можно, например, украсить свой дом одним из шедевров мирового искусства – от автопортретов Фриды Кало до Поцелуя.

Изучить всю коллекцию AR-объектов можно здесь.

Остается добавить, что за последние пару месяцев это уже третье такое обновление. Ранее Google таким же образом «оживила» динозавров из «Мира Юрского периода» и более чем два десятка разных насекомых.