«Приват24» в числах и не только: немного занятной статистики от «ПриватБанка» (+ ближайшие планы и новые разработки)

Анонсируя на вчерашней презентации выпуск новой версии мобильного приложения «Приват24» позже в этом году, украинский «ПриватБанк» также поделился основными достижениями, интересной статистикой, касающейся сервиса «Приват24», и планами по запуску новых услуг на этот год.

Сейчас клиенты гораздо чаще заходят в сервис «Приват24» со смартфонов посредством фирменного мобильного приложения. За последние два года общее количество входов в «Приват24» с мобильных устройств выросло почти втрое — с 51 млн в январе 2017 года до 140 млн в декабре 2018 год. При этом количество входов через веб-версию за тот же период сократилось с 22 млн до 19 млн.

Ежедневно в «Приват24» проводят операции 1,2 млн клиентов. Статистика сервиса за декабрь 2018 года: суммарный оборот — 62,5 млрд грн, количество транзакций — 56,3 млн, средний чек — 1100 грн.

Количество активных пользователей, пользующихся сервисом «Приват24» хотя бы раз в два месяца, тоже выросло. Если в 2016 году таковых было 6,1 млн, то в 2017 году показатель вырос до 7,3 млн (+19,7%), а в 2018 году — до 8,9 млн (21,9%). Из них 7,8 млн работают с системой онлайн-банкинга посредством смартфонов. Что интересно, более 6 млн — это владельцы смартфонов на Android, оставшиеся 1,7+ млн — пользователи iOS.

21 декабря 2018 года «ПриватБанк» запустил услугу оформления электронных полисов ОСАГО и в мобильном приложении Приват24. С момента доступности услуги пользователи iOS и Android вместе приобрели 1017 полисов, обеспечив 36% от общих продаж. Автобусных билетов через мобильное приложение «Приват24» с момента запуска в декабре было продано 32 611 шт. (33% от общих продаж).

В октябре 2018 года «ПриватБанк» подключил Apple Pay украинским интернет-магазинам посредством платежного сервиса LiqPay. С тех пор было совершено 179 653 транзакций на общую сумму 44 188 652 грн (конверсия составила 92,68%).

Интеграция цифрового кошелька MasterPass обеспечила по итогам 2018 года фирменной платежной системе LiqPay оборот в 29 555 104 грн при 96 077 транзакциях, а интеграция платформы VisaCheckout — оборот 6 288 245 грн при 3 738 транзакциях. Еще 1667 транзакций на общую сумму 2 414 819 грн по итогам 2018 года пришлось на мгновенную оплату на основе QR-кодов, работающую на основе того же LiqPay, а интеграция LiqPay в Telegram Payments в октябре 2018 года дала вот такой результат: 52 продавца, 4 383 транзакций на общую сумму 1 354 852 грн.

В этом году кроме полностью нового мобильного приложения «Приват24» (бета-версия выйдет уже в следующем месяце) планируется интеграция Google Pay в LiqPay, что позволит украинским продавцам, пользующимся LiqPay, принимать платежи с помощью сервиса Google, а также внедрение в терминалы самообслуживания технологии распознавания лиц для авторизации клиентов.

В рамках презентации был показан один из таких терминалов самообслуживания нового поколения с поддержкой распознавания лиц и голосового управления.

Также показали новые банкоматы Recycling, которые смогут не только выдавать деньги, но и принимать, обрабатывая наличные средства пачками до 200 купюр. Наконец, компания показала технологию оплаты с помощью QR-кода для ресторанов и технологию безналичной оплаты чаевых — посетитель сможет одной транзакцией оплачивать чек (как картой, так и смартфоном) и оставлять чаевые (вторая сделка проходит как обычный p2p-перевод).

В заключение — ключевые финансовые показатели «ПриватБанка» по итогам 2018 года, а также несколько интересных фактов о самом банке:

По итогам 2018 года «ПриватБанк» получил прибыль в размере 11,67 млрд грн (в банке допускают, что этот показатель станет лучшим на рынке). Для сравнения, 2017 год банк завершил убытками в размере 24 млрд грн. Отдельно говорится о росте основных показателей, например, доход с комиссий вырос почти на 50% — до 19,59 млрд грн.

В 2018 году клиентская база «ПриватБанка» выросла еще на 1,5 млн человек, до 22+ млн клиентов. Из них активных: 14,9 млн — розничные клиенты, 629 000 — малый и средний бизнес, 8100 — крупные компании.

К концу 2018 года держатели карт банка делали с ее помощью в среднем 9 покупок в месяц, что на 12% больше, чем в 2017 году. На сегодня70% клиентов «ПриватБанка» оплачивают покупки картой.

На сегодня в «ПриватБанке» работает больше 22 000 человек, за 2018 год компания наняла более 1000 сотрудников.

В банке трудятся специалисты 68 профессий, разработчики и инженеры в штате насчитывается 2000 человек.

Инфраструктура «ПриватБанка» состоит из 7200 банкоматов, 12 500 терминалов самообслуживания и 177 300 POS-терминалов.

Источник: ПриватБанк и AIN