Проблемы с криптобиржами в Украине. Binance обвинила основателя Kuna Михаила Чобаняна в злоупотреблении влиянием для уничтожение конкурентов

На днях основатель первой украинской биткоин-биржи Kuna, сооснователь криптофонда Министерства цифровой трансформации AidForUkraine и глава «Блокчейн ассоциации Украины» (БАУ) Михаил Чобанян заявил, что блокировки транзакций и проблемы с криптобиржами в Украине начались после «утечки» за границу 500 млн долларов. Из-за этого Нацбанк закрыл все пути, с помощью которых гривну можно было конвертировать в валюту. А украинские банки заблокировали P2P платежи в гривне. Согласно предположениям Чобаняна, большая часть из вышеуказанных 500 млн долларов выведена в период с 24 февраля по 16 марта через Binance.

Обращение от редакции: Ребятам из 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые защищают границу на Сумщине, нужны тепловизоры. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Андрей Заика (солдат 3-й роты 29-го ОкрСтБат), номер карты 5363 5420 1878 0370. Спасибо за помощь. Слава Украине!

В ответ официальные представители криптовалютной биржи Binance заявили о попытках Чобаняна своими заявлениями устранить конкурентов. Приводим полный текст:

«Binance никогда не заявляла, что отключила торговые пары с рублем. Строгие санкции были введены западными правительствами по отношению к конкретным российским экономическим субъектам и политикам, что является невероятно мощным инструментом, управлять которым могут только правительства. На сегодняшний день западные правительства не приняли решения о расширении санкций, в рамках которых необходимо запретить любому гражданину России получать доступ к своим криптосчетам. Мы считаем, что было бы крайне неэтично, если бы частное лицо в одностороннем порядке приняло решение лишить всех российских пользователей доступа к своим учетным записям без официального санкционного пакета. Если западные правительства расширят свои санкции, с целью влияния на мирных жителей России, то мы также будем агрессивно применять их.

Приоритетом Binance всегда была защита пользователей и полное соблюдение всех американских и международных финансовых санкций. Мы внедрили все необходимые средства контроля, чтобы гарантировать невозможность использования счетов в банках, на которые распространяются санкции, в том числе через P2P. Мы не только блокируем любое взаимодействие с лицами, находящимися под санкциями, но и наша команда ведущих мировых экспертов по безопасности расширила эти усилия, чтобы заблокировать любого, кто идентифицирован как связанный с лицами, находящимися под санкциями.

Пользователи финансовых учреждений (банков), находящихся под санкциями, не могут вводить или выводить средства с этих счетов. Поскольку у нас есть глобальные протоколы KYC, которые требуют подтвержденной государственной идентификации, отдельные пользователи, подвергшиеся санкциям, не могут вводить или выводить, или торговать криптовалютой независимо от своего финансового учреждения. У нас также есть формальные и неформальные совместные рабочие группы с несколькими правительствами и регулирующими органами по всему миру, которые консультируют нас по передовым методам соблюдения санкций.

Мы считаем, что некоторые СМИ не видят очевидного, то есть откровенного использования Михаилом Чобаняном этого конфликта для распространения дезинформации, которую легко проверить. Во-первых, важно отметить, что биржа Михаила Чобанана Kuna — одна из криптовалютных бирж в Украине.

Мы пытались говорить с господином Чобаняном из наших лучших побуждений, особенно учитывая важность поддержки местного блокчейн-сообщества, поскольку Украина продолжает страдать от этого жестокого нападения. К сожалению, г-н Чобанян продолжает использовать этот кризис и свое руководящее положение в Блокчейн Ассоциации Украины, чтобы атаковать конкурентов Kuna с целью получения финансовой выгоды.

Самой вопиющей ложью, которую продолжает транслировать г-н Чобанян, заключается в том, выполнила ли Binance свои обязательства по оказанию помощи народу Украины. Мы выделили 10 миллионов долларов на гуманитарную деятельность в Украине, из которых чуть менее 8 миллионов долларов уже распределены между UNHCR, UNICEF, People in Need, iSans, Palianystia, Rotary Club Kyiv International и Truhoma. Мы также запустили краудфандинговую платформу Ukraine Emergency Relief Fund, чтобы люди могли жертвовать криптовалюту для оказания экстренной помощи беженцам. Было собрано более 11 миллионов долларов, из которых 6 миллионов долларов были внесены непосредственно Binance. Это легко проверить, и мы поделились этой информацией со СМИ.

Кроме того, простое обращение в ведущую аналитическую блокчейн-фирму, такую как TRM, подтвердит, что собственная платформа г-на Чобаняна, Kuna, по сей день продолжает разрешать крупным компаниям российского рынка ежедневно обменивать миллионы долларов, включая CryptoXchange и Bizlato, а также ряду других.

В отличие от бумажных денег в традиционных финансовых учреждениях, криптовалюта полностью прозрачна и позволяет практически любому человеку в мире отслеживать каждую транзакцию, несмотря на все усилия преступников. Тем не менее соблюдение санкций — невероятно сложная задача, требующая от платформ тщательного мониторинга и оперативной блокировки новых учетных записей, если они привязаны к объектам, находящимся под санкциями, в режиме реального времени. Мы бы посоветовали г-ну Чобаняну сосредоточить свое внимание на своей собственной платформе, прежде чем ошибочно нападать на других в отрасли».