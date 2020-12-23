Процессор Exynos 2100 в тесте Geekbench 5 выступил на уровне Snapdragon 888





Уже через несколько недель ожидается презентация нового флагманского мобильного процессора Samsung Exynos 2100. И судя по предварительным данным синтетических тестов, в отличие от своего предшественника, он сможет примерно на равных конкурировать с флагман чипом от Qualcomm.

Процессор Samsung Exynos 2100 уже протестировали в пакете Geekbench 5. Устройство набрало 1103 балла в одноядерном тесте и 3785 баллов в многоядерном режиме. Следует отметить, что пока что речь идёт не о финальном образце, и окончательные результаты тестов ещё могут меняться. Тем не менее, составить представление об уровне производительности уже можно.

Что касается результатов Snapdragon 888, то в одноядерном тесте он набирает 1135 баллов, в многоядерном – 3794 балла. Показатели двух чипов очень близки, а разница для многоядерного режима тестирования находится в пределах погрешности. Также следует отметить, что в одном из тестов Snapdragon 888 набрал 1075 баллов в одноядерном режиме и 2916 баллов в многоядерном режиме.

Теперь остаётся лишь дождаться выхода смартфонов серии Galaxy S21, которые получат оба эти чипа, и устроить тестирование на конечных потребительских устройствах, чтобы определить нового лидера среди чипсетов для Android-смартфонов.

Источник: wccftech