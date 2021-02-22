Процессор Intel Core i5-11400 (Rocket Lake-S) оказался на 34% быстрее предшественника в одноядерном режиме





Как ожидается, процессор Intel Core i5-11400 будет наиболее доступным и наименее производительным процессором серии Rocket Lake-S. Это устройство получит 6 вычислительных ядер и обеспечит поддержку выполнения12 потоков инструкций одновременно. Так что в этом отношении его конфигурация полностью соответствует предшественнику Core i5-10400 (семейство Comet Lake). Отличия в частоте между двумя этими моделями незначительны – всего 100 МГц в Turbo-режиме.

Таким образом, прямое сравнение этих чипов позволит оценить архитектурные улучшения серии Rocket Lake-S. И как свидетельствуют первые результаты тестов чипа Intel Core i5-11400 в Geekbench, нововведения в архитектуре получились довольно удачными. Тестирование образца проводилось на материнской плате ASRock Z590M Pro4, оснащённой оперативной памятью DDR4-2133 объёмом 16 ГБ. Скорость работы памяти несомненно оказала влияние на производительность и результат теста. Таким образом, данный результат можно рассматривать в качестве начальной точки отсчёта для будущих сравнений. Обозреватели вряд ли будут использовать столь медленную память, особенно на материнских платах с чипсетом Z590.

Нынешний процессор Core i5-10400 оценивается в $182. Как ожидается, чип нового поколения (Rocket Lake-S) получит такую же цену. И за те же деньги потребители подучат более производительный процессор, об этом свидетельствуют результаты тестирования в Geekbench 5.

В частности, в одноядерном режиме тестирования процессор Intel Core i5-11400 семейства Rocket Lake-S набирает 1490 баллов. Этот результат на 34% лучше, чем у предшественника. В многоядерном режиме тестируемый образец набрал 6576 баллов. В данном случае отрыв уже не столь впечатляющий и составляет 16% по сравнению с моделью нынешнего поколения. Результат многоядерного теста может быть ограничен используемой медленной оперативной памятью. Что ещё интересно, даже самый доступный процессор серии Rocket Lake-S уже быстрее в одноядерном тесте, чем любой другой процессор Comet Lake-S.

Производительность в Geekbench V5 Процессор Характеристики Одноядерный тест Многоядерный тест Intel Core 11-го поколения “Rocket Lake-S” Intel Core i9-11900K 8C/16T @ 5.3 GHz 1804 9914 Intel Core i7-11700K 8C/16T @ 4.9 GHz 1701 9627 Intel Core i5-11600K 6C/12T @ 4.9 GHz 1565 6220 * Intel Core i5-11500 6C/12T @ 4.6 GHz 1563 7349 * Intel Core i5-11400 6C/12T @ 4.4 GHz 1495 6620 * Intel 10 Core 10-го поколения “Comet Lake-S” Intel Core i9-10900K 10C/20T @ 5.3 GHz 1402 10933 Intel Core i7-10700K 8C/16T @ 5.1 GHz 1346 8953 Intel Core i5-10600K 6C/12T @ 4.8 GHz 1313 7005 Intel Core i5-10500 6C/12T @ 4.5 GH 1177 5973 Intel Core i5-10400 6C/12T @ 4.3 GHz 1114 5661 AMD Ryzen 5000 “Vermeer” AMD Ryzen 9 5950X 16C/32T @ 4.9 GHz 1682 16726 AMD Ryzen 9 5900X 12C/24T @ 4.8 GHz 1664 14061 AMD Ryzen 7 5800X 8C/16T @ 4.7 GHz 1669 10427 AMD Ryzen 5 5600X 6C/12T @ 4.6 GHz 1606 8102

Как ожидается, официальная презентация настольных процессоров Intel 11-го поколения состоится 18 марта.

Источник: videocardz