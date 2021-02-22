Процессор Intel Core i5-11400 (Rocket Lake-S) оказался на 34% быстрее предшественника в одноядерном режиме
Как ожидается, процессор Intel Core i5-11400 будет наиболее доступным и наименее производительным процессором серии Rocket Lake-S. Это устройство получит 6 вычислительных ядер и обеспечит поддержку выполнения12 потоков инструкций одновременно. Так что в этом отношении его конфигурация полностью соответствует предшественнику Core i5-10400 (семейство Comet Lake). Отличия в частоте между двумя этими моделями незначительны – всего 100 МГц в Turbo-режиме.
Таким образом, прямое сравнение этих чипов позволит оценить архитектурные улучшения серии Rocket Lake-S. И как свидетельствуют первые результаты тестов чипа Intel Core i5-11400 в Geekbench, нововведения в архитектуре получились довольно удачными. Тестирование образца проводилось на материнской плате ASRock Z590M Pro4, оснащённой оперативной памятью DDR4-2133 объёмом 16 ГБ. Скорость работы памяти несомненно оказала влияние на производительность и результат теста. Таким образом, данный результат можно рассматривать в качестве начальной точки отсчёта для будущих сравнений. Обозреватели вряд ли будут использовать столь медленную память, особенно на материнских платах с чипсетом Z590.
Нынешний процессор Core i5-10400 оценивается в $182. Как ожидается, чип нового поколения (Rocket Lake-S) получит такую же цену. И за те же деньги потребители подучат более производительный процессор, об этом свидетельствуют результаты тестирования в Geekbench 5.
В частности, в одноядерном режиме тестирования процессор Intel Core i5-11400 семейства Rocket Lake-S набирает 1490 баллов. Этот результат на 34% лучше, чем у предшественника. В многоядерном режиме тестируемый образец набрал 6576 баллов. В данном случае отрыв уже не столь впечатляющий и составляет 16% по сравнению с моделью нынешнего поколения. Результат многоядерного теста может быть ограничен используемой медленной оперативной памятью. Что ещё интересно, даже самый доступный процессор серии Rocket Lake-S уже быстрее в одноядерном тесте, чем любой другой процессор Comet Lake-S.
|Производительность в Geekbench V5
|Процессор
|Характеристики
|Одноядерный тест
|Многоядерный тест
|Intel Core 11-го поколения “Rocket Lake-S”
|Intel Core i9-11900K
|8C/16T @ 5.3 GHz
1804
9914
|Intel Core i7-11700K
|8C/16T @ 4.9 GHz
1701
9627
|Intel Core i5-11600K
|6C/12T @ 4.9 GHz
1565
6220 *
|Intel Core i5-11500
|6C/12T @ 4.6 GHz
1563
7349 *
|Intel Core i5-11400
|6C/12T @ 4.4 GHz
1495
6620 *
|Intel 10 Core 10-го поколения “Comet Lake-S”
|Intel Core i9-10900K
|10C/20T @ 5.3 GHz
1402
10933
|Intel Core i7-10700K
|8C/16T @ 5.1 GHz
1346
8953
|Intel Core i5-10600K
|6C/12T @ 4.8 GHz
1313
7005
|Intel Core i5-10500
|6C/12T @ 4.5 GH
1177
5973
|Intel Core i5-10400
|6C/12T @ 4.3 GHz
1114
5661
|AMD Ryzen 5000 “Vermeer”
|AMD Ryzen 9 5950X
|16C/32T @ 4.9 GHz
1682
16726
|AMD Ryzen 9 5900X
|12C/24T @ 4.8 GHz
1664
14061
|AMD Ryzen 7 5800X
|8C/16T @ 4.7 GHz
1669
10427
|AMD Ryzen 5 5600X
|6C/12T @ 4.6 GHz
1606
8102
Как ожидается, официальная презентация настольных процессоров Intel 11-го поколения состоится 18 марта.
Источник: videocardz