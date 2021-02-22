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Процессор Intel Core i5-11400 (Rocket Lake-S) оказался на 34% быстрее предшественника в одноядерном режиме

Процессор Intel Core i5-11400 (Rocket Lake-S) оказался на 34% быстрее предшественника в одноядерном режиме

Процессор Intel Core i5-11400 (Rocket Lake-S) оказался на 34% быстрее предшественника в одноядерном режиме


Как ожидается, процессор Intel Core i5-11400 будет наиболее доступным и наименее производительным процессором серии Rocket Lake-S. Это устройство получит 6 вычислительных ядер и обеспечит поддержку выполнения12 потоков инструкций одновременно. Так что в этом отношении его конфигурация полностью соответствует предшественнику Core i5-10400 (семейство Comet Lake). Отличия в частоте между двумя этими моделями незначительны – всего 100 МГц в Turbo-режиме.

Таким образом, прямое сравнение этих чипов позволит оценить архитектурные улучшения серии Rocket Lake-S. И как свидетельствуют первые результаты тестов чипа Intel Core i5-11400 в Geekbench, нововведения в архитектуре получились довольно удачными. Тестирование образца проводилось на материнской плате ASRock Z590M Pro4, оснащённой оперативной памятью DDR4-2133 объёмом 16 ГБ. Скорость работы памяти несомненно оказала влияние на производительность и результат теста. Таким образом, данный результат можно рассматривать в качестве начальной точки отсчёта для будущих сравнений. Обозреватели вряд ли будут использовать столь медленную память, особенно на материнских платах с чипсетом Z590.

Процессор Intel Core i5-11400 (Rocket Lake-S) оказался на 34% быстрее предшественника в одноядерном режиме

Нынешний процессор Core i5-10400 оценивается в $182. Как ожидается, чип нового поколения (Rocket Lake-S) получит такую же цену. И за те же деньги потребители подучат более производительный процессор, об этом свидетельствуют результаты тестирования в Geekbench 5.

Процессор Intel Core i5-11400 (Rocket Lake-S) оказался на 34% быстрее предшественника в одноядерном режиме

В частности, в одноядерном режиме тестирования процессор Intel Core i5-11400 семейства Rocket Lake-S набирает 1490 баллов. Этот результат на 34% лучше, чем у предшественника. В многоядерном режиме тестируемый образец набрал 6576 баллов. В данном случае отрыв уже не столь впечатляющий и составляет 16% по сравнению с моделью нынешнего поколения. Результат многоядерного теста может быть ограничен используемой медленной оперативной памятью. Что ещё интересно, даже самый доступный процессор серии Rocket Lake-S уже быстрее в одноядерном тесте, чем любой другой процессор Comet Lake-S.

Производительность в Geekbench V5
ПроцессорХарактеристикиОдноядерный тестМногоядерный тест
Intel Core 11-го поколения “Rocket Lake-S”
Intel Core i9-11900K8C/16T @ 5.3 GHz
1804
9914
Intel Core i7-11700K8C/16T @ 4.9 GHz
1701
9627
Intel Core i5-11600K6C/12T @ 4.9 GHz
1565
6220 *
Intel Core i5-115006C/12T @ 4.6 GHz
1563
7349 *
Intel Core i5-114006C/12T @ 4.4 GHz
1495
6620 *
Intel 10 Core 10-го поколения “Comet Lake-S”
Intel Core i9-10900K10C/20T @ 5.3 GHz
1402
10933
Intel Core i7-10700K8C/16T @ 5.1 GHz
1346
8953
Intel Core i5-10600K6C/12T @ 4.8 GHz
1313
7005
Intel Core i5-105006C/12T @ 4.5 GH
1177
5973
Intel Core i5-104006C/12T @ 4.3 GHz
1114
5661
AMD Ryzen 5000 “Vermeer”
AMD Ryzen 9 5950X16C/32T @ 4.9 GHz
1682
16726
AMD Ryzen 9 5900X12C/24T @ 4.8 GHz
1664
14061
AMD Ryzen 7 5800X8C/16T @ 4.7 GHz
1669
10427
AMD Ryzen 5 5600X6C/12T @ 4.6 GHz
1606
8102

Как ожидается, официальная презентация настольных процессоров Intel 11-го поколения состоится 18 марта.

Источник: videocardz

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