Процессоры AMD EPYC Milan на базе архитектуры Zen 3 обеспечат прирост производительности до 20% по сравнению с EPYC Rome (Zen 2)





В интернете появились новые сведения о производительности процессоров AMD EPYC Milan, основанных на архитектуре следующего поколения Zen 3. Источником этих сведений являются слайды компании AMD, к которым удалось получить доступ.

Серверные процессоры EPYC Milan на базе архитектуры Zen 3 должны появиться ближе к концу 2020 года. И, судя по имеющейся информации, они обеспечат существенный прорыв в плане производительности. Отмечается, что новая процессорная архитектура обеспечивает прирост показателя IPC (количество инструкций, выполняемых за такт) на 15%. Однако отдельные модели смогут обеспечить ещё больший общий прирост производительности. AMD разделяет серию процессоров EPYC Milan на два сегмента. 64-ядерные чипы ориентированы на рабочие нагрузки с высокой вычислительной интенсивностью, в то время как 32-ядерные версии позволят обеспечить более высокие рабочие частоты, максимально увеличивая тактовую производительность.

Таким образом, ожидается, что 64-ядерные версии обеспечат прирост производительности на уровне 10-15% по сравнению с нынешними 64-ядерными процессорами EPYC Rome. Что касается 32-ядерных моделей, то для них прирост производительности ожидается на уровне 20% по сравнению с существующими 32-ядерными решениями. При этом 32-ядерные модели смогут работать на существенно более высоких частотах по сравнению 64-ядерными устройствами, что и обеспечивает больший прирост производительности. Предыдущие утечки свидетельствовали, инженерные образцы на базе ревизии A0 были способны достигать частоты 3,0 ГГц.

Процессоры AMD EPYC Milan будут включать до 64 вычислительных ядер, которые распределены среди 8 чиплетов (4 чиплета для 32-ядерных версий). Каждый CCD чиплет содержит 8 ядер на базе архитектуры Zen 3, а компоненты CCX полностью исключены из архитектуры. Чиплет CCD представляет собой единый блок, включающий 8 ядер, по 1 МБ кэш-памяти второго уровня для каждого ядра и 32 МБ общей кэш-памяти третьего уровня.

Также раскрыты некоторые сведения о процессорах следующего поколения AMD EPYC Genoa на базе архитектуры Zen 4. Их запуск запланирован на 2022 года. Они принесут в серверный сегмент некоторые новые функции и возможности. Процессоры EPYC Genoa будут совместимы с новой платформой SP5, получат поддержку новой памяти и новых стандартов, включая DDR5, NVDIMM-P и PCIe 5.0. Дополнительно сообщается, что такие чипы получат более 64 вычислительных ядер, но при этом сохранят показатель TDP в пределах нынешнего диапазона 120-240 Вт. Чипы будут изготавливаться по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

Источник: wccftech