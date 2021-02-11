Процессоры Intel 10-го поколения существенно подешевели и теперь стоят даже дешевле сопоставимых моделей AMD





Стало известно о массовом снижении цен на процессоры Intel 10-го поколения. Как правило, чипы Intel стоят дороже, чем сопоставимые устройства AMD, но сейчас ситуация выглядит иначе.

Например, процессор Intel Core i7-10700F, который сейчас на Amazon стоит $229, ещё 30 января продавался за $315, и с тех пор она неуклонно снижается. К этой тенденции присоединяется модель Core i5-10400F, которая сейчас стоит всего $159 на Amazon и $142 на Staples. И это не единственные примеры снижения цен на процессоры Intel в последнее время.

Благодаря такому снижению цен теперь чипы Intel выглядят более предпочтительными кандидатами на покупку по сравнению с решениями AMD. Например, процессор Intel Core i7-10700F примерно соответствовал по уровню производительности чипу AMD Ryzen 5 5600X, цена которого составляет $299. И если в конце января при цене $315 процессору Core i7-10700F было сложно конкурировать с Ryzen 5 5600X, то сейчас, при цене $229, это уже более привлекательное предложение. В тестах ресурса Tomshardware процессор Core i9- 10900KF превзошел Ryzen 7 5800X, но раньше он стоил дороже. Теперь цена Core i9-10900KF на Amazon опустилась до $450, что соответствует стоимости Ryzen 7 5800X.

Даже с учётом смены поколений процессоров маловероятно, чтобы магазины могли столь массово продавать чипы с большой скидкой без поддержки Intel.

Источник: Tomshardware