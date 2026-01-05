Продажи "забытой" игры Star Wars выросли на 1900% за ночь из-за нового способа взлома PS5

На PlayStation 5 за одну ночь резко выросли продажи Star Wars Racer Revenge, которая вышла в 2002 году. И причиной стала не ностальгия, а новый способ взлома консоли.

Из-за утечки ROM-ключей для PS5 игроки начали массово интересоваться джейлбрейком прошивки 12.00, а для этого им понадобилась именно эта игра. Разработчик и исследователь безопасности Gezine сказал в X (Twitter), что для этого эксплойта нужна физическая копия Star Wars Racer Revenge. Эта деталь запустила цепную реакцию: геймеры и джейлбрейк-сообщество начали массово скупать игру.

Речь идет о версии с кодом CUSA-03474, в которой спрятанна редкая уязвимость. Она позволяет вставлять код непосредственно в систему PlayStation и, по словам исследователей, оставалась незамеченной еще с момента выхода игры на PlayStation 2 в 2002 году. При этом важно: уязвима лишь физическая версия для PlayStation 4, а не оригинальная PS2-копия. По сути она позволяет пользователям получать доступ к пиратскому контенту на консоли.

Эту версию выпустили чрезвычайно малым тиражом — всего 8500 копий на весь мир. Поэтому Star Wars Racer Revenge мгновенно стала дефицитной. Игра ценой в $59,99 быстро исчезла с полок крупных магазинов в США, включая Best Buy и Amazon.

Сейчас ее можно «откопать» только на платформах перепродажи. Еще несколько дней назад на американском eBay находили около 80 лотов, а цены колебались от $230 до $399,99, которые уже раскупили. И это солидный рост, поскольку еще до новостей о джейлбрейке PS5 эту игру продавали примерно за $20. По оценкам продавцов, спрос вырос почти на 1900% за очень короткое время.

Сам джейлбрейк пока что не доступен публично. Gezine продолжает дорабатывать код и признает, что зависимость от столь редкой игры является проблемой для многих желающих. Также он отдельно предупредил, что эксплойт BD-JB на этом этапе ждать не стоит. Поэтому пока взломать консоль этим способом смогут те, кто успел перекупить Star Wars.

Источник: Toms Hardware