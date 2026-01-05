Новости Игры 05.01.2026 comment views icon

Продажи "забытой" игры Star Wars выросли на 1900% за ночь из-за нового способа взлома PS5

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5

На PlayStation 5 за одну ночь резко выросли продажи Star Wars Racer Revenge, которая вышла в 2002 году. И причиной стала не ностальгия, а новый способ взлома консоли.

Из-за утечки ROM-ключей для PS5 игроки начали массово интересоваться джейлбрейком прошивки 12.00, а для этого им понадобилась именно эта игра. Разработчик и исследователь безопасности Gezine сказал в X (Twitter), что для этого эксплойта нужна физическая копия Star Wars Racer Revenge. Эта деталь запустила цепную реакцию: геймеры и джейлбрейк-сообщество начали массово скупать игру.

Речь идет о версии с кодом CUSA-03474, в которой спрятанна редкая уязвимость. Она позволяет вставлять код непосредственно в систему PlayStation и, по словам исследователей, оставалась незамеченной еще с момента выхода игры на PlayStation 2 в 2002 году. При этом важно: уязвима лишь физическая версия для PlayStation 4, а не оригинальная PS2-копия. По сути она позволяет пользователям получать доступ к пиратскому контенту на консоли.

Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5

Эту версию выпустили чрезвычайно малым тиражом — всего 8500 копий на весь мир. Поэтому Star Wars Racer Revenge мгновенно стала дефицитной. Игра ценой в $59,99 быстро исчезла с полок крупных магазинов в США, включая Best Buy и Amazon.

Сейчас ее можно «откопать» только на платформах перепродажи. Еще несколько дней назад на американском eBay находили около 80 лотов, а цены колебались от $230 до $399,99, которые уже раскупили. И это солидный рост, поскольку еще до новостей о джейлбрейке PS5 эту игру продавали примерно за $20. По оценкам продавцов, спрос вырос почти на 1900% за очень короткое время.

Сам джейлбрейк пока что не доступен публично. Gezine продолжает дорабатывать код и признает, что зависимость от столь редкой игры является проблемой для многих желающих. Также он отдельно предупредил, что эксплойт BD-JB на этом этапе ждать не стоит. Поэтому пока взломать консоль этим способом смогут те, кто успел перекупить Star Wars.

Источник: Toms Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
В аномалиях S.T.A.L.K.E.R. 2 начал спавниться уникальный артефакт
Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece
Konami запустит "конвейер Silent Hill" с выпуском по игре каждый год
В Battlefield 6 добавили экипировку от украинского бренда M-TAC
Новая утечка GTA 6: экс-аниматор Rockstar показал ранние кадры с Люсией и велосипедами
Моддер исправил 20-летний "солнечный" баг в Street Racing Syndicate
Ветеран Fallout возвращается в Obsidian и прерывает пенсию для разработки новой игры
Сериал "Фоллаут" раскрыл 15-летнюю тайну Убежища 24, удаленного из New Vegas
Sony анонсировала MMO в мире Horizon Zero Dawn вместе с создателями Lineage
Bethesda хочет, чтобы вы играли в Fallout 5 в течение "600 часов"
Steam в ноябре 2025: мобильная RTX 4060 снова лидер, RTX 5070 обошла 4070, а Radeon RX 9000 до сих пор нет в топе
Раккун-Сити в снегу: первый взгляд на фильм "Обитель зла" Зака Креггера
Сценарист и геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 создаст квесты для Witcher 4
Внезапно: в британском правительстве обсудили закрытие Concord и защиту потребителей видеоигр
Игрок в Arc Raiders из Одессы пропустил ивент из-за российского обстрела, и попросил персональный доступ — его поддержали миллионы людей
Steam в октябре 2025: неожиданная смена лидера среди видеокарт, Windows 10 и Intel продолжают падение
Steam добавил новые уведомления, которые сэкономят вам деньги при покупке игры
Отчет: Arc Raiders возглавила топ игровых сообществ "с наибольшим количеством лайков", разница с Dota 2 — всего в 18 слов
Издательство Mal'opus представило украинское издание книги Play Nice об истории Blizzard
До увольнения 34 разработчиков Rockstar устроила "репрессии" в Slack: запрет эмодзи и "внерабочих" тем
Новые PS5 получат систему охлаждения Liquid Metal "в духе" версии Pro
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить