Продолжение Metro Exodus от уже полностью играбельно и, вероятно, выйдет в 2024 году – Insider Gaming

Как сообщает ресурс Insider Gaming, ссылаясь на собственные источники, сиквел Metro Exodus от украинской студии 4A Games находится в стадии разработки и уже вполне играбелен.

В прошлом 4A Games очень прозрачно намекала на выход новой игры серии Metro. А теперь стало известно, что в неё уже можно играть. Таким образом, игра может быть анонсирована ​​позднее в этом году, а её выход может состояться в 2024 году, если график анонса и релиза Metro Exodus также применить к новой игре.

В 2020 году 4A Games объявила на своем сайте, что она уже начала работу «над следующей игрой Metro». Она создаётся для консолей 9-го поколения и ПК. Игра предусматривает существенную переработку движка и рендерера, «чтобы воспользоваться преимуществами новой мощности, хранилища и аппаратной поддержки трассировки лучей, предоставляемыми новыми консолями».

Подробности о новой игре пока не разглашаются. Известно лишь, что игра начинается с последовательности снов игрока, а затем он просыпается на своей оперативной базе. Геймплей будет следовать классической формуле Metro, которая подразумевает скрытность, создание предметов, добычу ресурсов и проведение боёв. В 2020 году разработчики также говорили, что намерены предоставить «отличную сюжетную однопользовательскую игру», при этом прислушиваясь к пожеланиям поклонников.

Metro Exodus получила в целом положительные отзывы. Согласно данным Embracer Group, по состоянию на 31 декабря 2022 года было продано 6 млн копий игры. Кстати, Embracer Group пообещала выпустить 19 игр класса AAA до 31 марта 2026 года. Вероятно, следующая часть Metro станет одной из них.

Источник: Insider Gaming