Новости Кино 08.06.2023 в 22:24

Продолжение «Ведьмака»: смотрим полноценный трейлер третьего сезона шоу Netflix с (пока еще) Генри Кавиллом в главной роли

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Вслед за коротким тизером Netflix выпустил полноценный трейлер продолжения флагманского сериала «Ведьмак» — третий сезон нашумевшей телеадаптации романов Анджея Сапковского с пока еще Генри Кавиллом в главной роли стартует 29 июня.

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Действие третьего сезона шоу развернется сразу после событий вышедшего полтора года назад — продолжение является адаптацией четвертой книги цикла «Время презрения» (в целом в цикл входит восемь книг), что вполне закономерно. Напомним, первый сезон является свободной интерпретацией некоторых рассказов первых двух книг саги о Ведьмаке («Последнее желание» и «Меч Назначения»), а сюжет второго сезона основан на третьей книге «Кровь эльфов» и частично на рассказах из предыдущих вышеупомянутых сборников.

В свои роли вернутся Генри Кавилл, Фрея Аллан, Аня Чалотра и Джои Бэти. Не устаем напоминать, третий сезон «Ведьмака» — последний с Генри Кавиллом, с четвертого сезона его сменит Лиам Хемсворт (младший из трех братьев Хемсвортов, известный по ролям в фильмах «Неудержимые 2» и «Голодные игры»).

Ранее исполнительная продюсер и шоуранер Лорен Хиссрих рассказала, что новые эпизоды будут ближе держаться книг Сапковского, чем прошлые сезоны «Ведьмака»; в продолжении в целом обещают больше магии, а чтобы придать колдовским движениям Йеннефер особого шарма, авторы вдохновлялись, в частности, индийскими танцами. Также ожидается больше боевых сцен с Генри Кавиллом.

Третий «Ведьмак» выйдет двумя частями: 29 июня на Netflix появятся первые пять эпизодов, а еще три выпустят почти через месяц – 27 июля. Кстати, Netflix уже продолжил «Ведьмак» на пятый сезон — его производство стартует вскоре после завершения четвертых съемок, которые должны начаться в ближайшее время.

Трейлер 3-го сезона «Ведьмака» — в оригинале (на английском)

Постеры с главными героями

Продолжение «Ведьмака»: смотрим полноценный трейлер третьего сезона шоу Netflix с (пока еще) Генри Кавиллом в главной роли
Лютик (Джои Бэти)
Продолжение «Ведьмака»: смотрим полноценный трейлер третьего сезона шоу Netflix с (пока еще) Генри Кавиллом в главной роли
Цири (Фрея Аллан)
Продолжение «Ведьмака»: смотрим полноценный трейлер третьего сезона шоу Netflix с (пока еще) Генри Кавиллом в главной роли
Йеннефер (Аня Челотра)
Продолжение «Ведьмака»: смотрим полноценный трейлер третьего сезона шоу Netflix с (пока еще) Генри Кавиллом в главной роли
Геральт (Генри Кавилл)

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