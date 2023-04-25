Дикі лови у першому трейлері третього сезону «Відьмака» — останнього з Генрі Кавіллом. Його розділять на дві частини (перша вийде 29 червня)

Як і очікувалося, наступного дня після постера Netflix опублікував перший тизер-трейлер гаряче очікуваного багатьма третього сезону «Відьмака» та заразом повідомив дату його виходу — його справді розділили на дві частини: перша (5 епізодів) вийде на Netflix 29 червня, а друга (3 епізоди) майже через місяць — 27 липня.

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Мабуть, найбільш ефектною та гостроцікавою у трейлері є сцена з появою Диких Ловів, примарних вершників Апокаліпсиса із відповідним спорядженням.

Продовження телеадаптації романів Анджея Сапковського випустять через півтора року після показу другого сезону — до своїх ролей повернуться Генрі Кавілл, Фрея Аллан, Аня Чалотра та Джої Беті (Ґеральт, Цірі, Йеннефер та Любисток), а його сюжет заснований на четвертій книзі циклу «Час погорди», що цілком закономірно. Нагадаємо, перший сезон здебільшого є вільною інтерпретацією деяких оповідань перших двох книг саги про Відьмака — «Останнє бажання» та «Меч Призначення» (загалом у цикл входить вісім книг), а сюжет другого сезону заснований на третій книзі «Кров ельфів», а також частково на оповіданнях з попередніх вищезгаданих збірок.

Як відомо, третій сезон «Відьмака» стане останнім з Генрі Кавіллом — з четвертого сезону його змінить Ліам Хемсворт (молодший з трьох братів Хемсвортів, відомий за ролями у фільмах «Нестримні 2» і «Голодні ігри»).

Тизер-трейлер третього сезону «Відьмака» — в оригіналі (англійською)

Постер

Раніше на Netflix вийшов анімаційний фільм «Відьмак: Кошмар вовка» / «The Witcher: Nightmare of the Wolf», який отримав схвальні відгуки, а також приквел «Кровне походження», який відзначився антирекордом як найменш оцінений серіал Netflix за всю історію. Також в планах Netflix щонайменше ще щонайменше два проєкти за всесвітом Відьмака — анімаційний фільм та мультсеріал для дітей.