Вышел второй трейлер фильма Birds of Prey / «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби, премьера состоится 6 февраля 2020 года

Менее чем через месяц в кинотеатрах состоится премьера фильма о женщинах-супергероинях из вселенной DC «Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)» / «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн». Именно поэтому кинокомпания Warner Bros. решила освежить память фанатов, показав несколько новых сцен во второй трейлере картины.

Как вы помните, главную роль в картине сыграла Марго Робби, которая уже воплощала образ Харли Квинн в первой части «Отряда самоубийц» и вернется к нему в одноименном перезапуске от Джеймса Ганна.





По сюжету, покинувшая Джокера злодейка-психопатка Харли Квинн объединяется с Охотницей (Мэри Элизабет Уинстэд), Черной Канарейкой (Джерни Смоллетт) и полицейской Рене Монтойя (Рози Перес), чтобы помешать негодяям Роману Сионису (Юэн Макгрегор) и Засу (Крис Мессина) найти Кассандру «Бэтгёрл» Кейн (Элла Джей Баско).

Cценарий «Хищных птиц» написала Кристина Ходсон (Bumblebee, Batgirl), а режиссерское кресло заняла Кэти Ян (Dead Pigs).

Премьера картины Birds of Prey / «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» назначена на 6 февраля 2020 года.

Источник: Warner Bros.