Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом — сразу с украинским дубляжем

Warner Bros. опубликовала первый тизер-трейлер «Барби» — будущего фильма о известном кукле Mattel с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Одновременно на канале Warner Bros. Pictures Ukraine появилась версия с украинским дубляжем.

Видео начинается с отсылки к культовой «Космической одиссее 2001 года» — только вместо загадочного черного Монолита… кукла Марго Робби. Как всегда, первый тизер-трейлер очень короткий, но можно получить первое впечатление о сладкой и беззаботной жизни в мире Барби.

Кроме Марго Робби и Райана Гослинга в образах Барби и Кена в трейлере также можно увидеть других кукольных персонажей – в частности, Симу Лю, Иссу Рэй, Шути Гатву и Хари Неф.

Фильм о Барби находится в разработке с 2014 года – сначала его хотела снять Sony с акцентом на феминизм. Срежиссировала адаптацию номинантка на две премии Грета Гервига («Маленькие женщины», «Леди-Берд») по сценарию, написанному в соавторстве с Ноем Баумбахом («Брачная история», «Истории семьи Майровиц»). После появления первых кадров с Марго Робби и Райаном Гослингом в неоновом наряде в начале года фильм вызвал большой резонанс и активное обсуждение в соцсетях.

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В украинский кинопрокат «Барби» должен выйти 20 июля 2023 года.

Трейлер «Барби» с украинским дубляжом