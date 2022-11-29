«Вавилон» / Babylon — новый трейлер комедийной драмы Дэмьена Шазелла о Голливуде в 1920-е с Марго Робби и Брэдом Питтом в украинском дубляже

На YouTube-канале B&H Film Distribution Company появился новый трейлер предстоящей комедийной драмы «Вавилон» / Babylon в украинском дубляже. Это потенциально взрывная комедийная драма о Голливуде начала XX века от обладателя премии «Оскар» Дэмьена Шазелла («Одержимость» и «Ла-Ла Ленд»), которая также отличается звездным актерским составом.

Главные роли в «Вавилоне» сыграли актеры, не требующие особого представления — Брэд Питт, Марго Робби, Диего Кальва, Тоби Магвайр и Оливия Уайлд. События фильма происходят в 1920-е годы — на заре «Золотой эпохи» Голливуда. Это безумный рассказ об огромных амбициях и чрезмерной вседозволенности расскажет о взлетах и ​​падениях в эпоху декаданса и разврата в раннем Голливуде. Сначала считалось, что сыграли реальных людей того времени — Джона Гилберта, Клару Боу и Чарльза Чаплина. Однако впоследствии Дэмьен Шазелл разъяснил, что большинство героев фильма вымышлены, хотя их прообразами действительно служат отдельные исторические личности.

Это уже второй трейлер «Вавилона», однако в нем много новых сцен и кадров, которых не было в предыдущем видео.

Второй трейлер «Вавилон» / Babylon (украинский дубляж)

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В украинском кинопрокате кинолента Вавилон / Babylon появится с 19 января 2023 года.