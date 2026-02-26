Первые отзывы на фильм "Проект Аве Мария" с Райаном Гослингом: "Анти-Интерстеллар без клише"

Первые отзывы описывают фильм «Проект Аве Мария» с Райаном Гослингом как «анти-Интерстеллар» — менее пафосную, более интимную научно-фантастическую историю о дружбе и выживании в космосе.
Фильм сняли Фил Лорд и Крис Миллер, известные по «Lego. Фильм» и «Человек-паук: Сквозь Вселенную». В центре сюжета Райланд Грейс, который просыпается на космическом корабле с амнезией и постепенно понимает, что он единственный выживший в миссии по спасению Земли у далекого солнца. Впоследствии он объединяется с инопланетянином Роки, и именно этот персонаж стал одним из главных любимцев зрителей по реакциям первых показов.
Критики отмечают, что фильм не такой масштабный, как ожидали. Другие зрители более увлечены постановкой, отметив операторскую работу Грега Фрейзера и главную роль Райана Гослинга. Многие отзывы касаются дуэта мужчины с амнезией и инопланетянина Роки.
- Тодд Гилкрист, Screen Rant: «Проект Аве Мария» действительно фантастический: он не пытается быть слишком «умным» или поучительным; он милый, но не приторный, вдохновляющий без пустых клише. Саундтрек Даниэла Пембертона — один из лучших всех времен. По настроению — это анти-«Интерстеллар», который приглашает зрителя просто насладиться путешествием».
- Кинокритик Тесса Смит: «Это феноменально! Этот фильм — настоящий шедевр. Он намного смешнее, чем я ожидала, совсем не чувствуется его продолжительность и он по-настоящему трогательный. Я смеялась, я плакала — я влюбилась в Роки! Райан Гослинг — один из лучших актеров современности».
- Грегори Элвуд, The Playlist: «Райан Гослинг просто невероятен в «Проекте Аве Мария». В фильме также есть несколько потрясающе срежиссированных сцен, от которых перехватывает дыхание. Эмоциональный пик наступает немного раньше, чем ожидаешь. И есть дополнительный финал, который, возможно, не был нужен, но для многих зрителей именно он сделает эту ленту любимой на долгие годы».
- Джефф Безососнователь Amazon и Blue Origin: «Проект Аве Мария» — выдающийся фильм. Райан Гослинг настолько талантлив, что сумел создать эмоции и химию со своим партнером по кадру, даже если этот партнер — инопланетный каменный кукольный персонаж! Это удивительная лента — огромные аплодисменты всей команде Amazon Studios».
Первые показы проходили в Лос-Анджелесе в течение последних 48 часов, но ажиотаж вокруг фильма длится уже несколько месяцев. По данным Variety, бюджет превысил $150 млн, и уже звучат разговоры о возможных наградах. В то же время некоторые обозреватели напоминают, что ранние реакции могут быть частью рекламы, как было с «Буремным перевалом».
«Проект Аве Мария» выйдет в кинотеатрах 20 марта.
Съемки фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» официально завершены — они заняли 4 месяца
Источник: Games Radar, World of Reel
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: