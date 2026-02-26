Первые отзывы на фильм "Проект Аве Мария" с Райаном Гослингом: "Анти-Интерстеллар без клише"

Фильм сняли Фил Лорд и Крис Миллер, известные по «Lego. Фильм» и «Человек-паук: Сквозь Вселенную». В центре сюжета Райланд Грейс, который просыпается на космическом корабле с амнезией и постепенно понимает, что он единственный выживший в миссии по спасению Земли у далекого солнца. Впоследствии он объединяется с инопланетянином Роки, и именно этот персонаж стал одним из главных любимцев зрителей по реакциям первых показов.

Критики отмечают, что фильм не такой масштабный, как ожидали. Другие зрители более увлечены постановкой, отметив операторскую работу Грега Фрейзера и главную роль Райана Гослинга. Многие отзывы касаются дуэта мужчины с амнезией и инопланетянина Роки.