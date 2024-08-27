Программисты Microsoft в отделе ИИ зарабатывают на $120 000 в год больше, чем коллеги — инсайд

Согласно утечке данных о зарплатах в Microsoft, программисты, работающие над ИИ, получают значительно больше других. Другие же недовольны и смотрят «на сторону».

Электронная таблица, полученная Business Insider, рассказывает, что средний инженер-программист в новом отделе искусственного интеллекта Microsoft зарабатывает до $377 611 в год. Это примерно на $120 000 больше, чем средняя зарплата их коллег в компании.

Как утверждает издание, сотни сотрудников Microsoft поделились подробностями об оплате труда и повышениях. Более 500 сообщений содержит такие данные, как зарплаты, повышение платы на основе производительности и процент бонусов.

Хотя подлинность электронной таблицы может вызвать сомнения, она определяет приоритеты Microsoft и роль, которую она отводит ИИ. Также стало известно, что разница в зарплате является источником недовольства среди работников.

Также есть данные, что Microsoft перевела некоторых сотрудников из команды Teams в отдел искусственного интеллекта для помощи в проектах, связанных с Copilot. Это происходит тогда, когда компания сосредоточилась на совершенствовании Copilot вместо добавления новых функций.

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В то же время инвесторы выражают беспокойство из-за сверхбольших затрат Microsoft на развитие искусственного интеллекта — им трудно определить конкретный путь для извлечения прибыли из этого. Согласно последнему отчету Microsoft Work Trend Index, большинство руководителей компаний нанимают только профессионалов с навыками работы с ИИ.

За несколько месяцев до утечки опрос работников Microsoft выявил, что более половины из них были готовы оставить работу, если бы поступило лучшее предложение. Сотрудники ссылались на то, что отсутствие повышения зарплаты негативно влияет на их производительность и моральное состояние, что побуждает их искать другие варианты.

Источники: Business Insider, Windows Central