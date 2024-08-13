Золотой парашют: Intel дает до €500 000 выходного пособия за добровольное увольнение

В Ирландии Intel предложила работникам из команды Leixlip выходное пособие до €500 тыс. за добровольное увольнение. Недавно Intel объявила об увольнении 15% сотрудников для сокращения расходов.

Предложение, распространенное среди сотрудников на прошлой неделе, позволяет до 23 августа подать заявку на увольнение по собственному желанию. В соответствии с предложенными условиями, сотрудники, имеющие стаж работы более двух лет, могут получать дополнительную пятинедельную оплату за каждый год службы. Это дополнение к установленной в Ирландии двухнедельной зарплате за год службы, которая не превышает €600 в неделю.

Также предложение предоставляет пятинедельную (не дополнительную) оплату за год работы сотрудникам, которые работают в Intel менее двух лет. Работник может получить выходное пособие стоимостью до €500 тыс., если будет одобрено добровольное увольнение. Те, кто подал соответствующее заявление, услышат результат его рассмотрения 6 сентября и в случае одобрения покинут Intel 30 сентября.

В настоящее время на Intel в Ирландии работает около 4900 человек. Если производитель микросхем применит 15% сокращение рабочей силы, это означает увольнение около 730 сотрудников. Intel будет вынуждена уволить их принудительно, если не будет достаточно желающих получить план добровольного увольнения.

Но неизвестно точно, применит ли Intel квоту 15% непосредственно в Ирландии. В компании говорят, что Intel все еще оценивает локальное влияние сокращений, поэтому пока не разглашает цифр по увольнениям в Ирландии.

В 2022 году Intel поощрила до 2000 работников в Ирландии взять трехмесячный неоплачиваемый отпуск, чтобы сократить расходы. С октября 2022 года до конца 2023 года компания сократила персонал примерно на 5%.

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Недавно Intel перенесла большие объемы производства процессоров в Ирландию. Во время недавнего разговора с финансовыми аналитиками Intel указала на этот шаг как на главный вклад в падение валовой рентабельности в квартале. Главный финансовый директор Дэвид Зинснер говорит, что этот шаг привел к экономии капитальных затрат в размере $1 млрд и принесет компании пользу в долгосрочной перспективе.

Источник: Tom’s Hardware