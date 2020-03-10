Проходим мимо. «Новая» видеокарта AMD Radeon RX 590 GME построена на 14-нм GPU Polaris 20 и ничем не удивляет
Казалось бы, новая графическая архитектура Navi уже охватила все сегменты от начального до высшего среднего, но AMD все никак не может отпустить Polaris на заслуженный покой. Буквально вчера в Китае начались продажи новой видеокарты Radeon RX 590 GME. Одновременно вышли первые обзоры и подтвердилось, что эта «новая» видеокарта построена не на 12-нм Polaris 30, использующемся в серии Radeon RX 590, а на устаревшем 14-нм кристалле Polaris 20. То есть, Radeon RX 590 GME — это всего лишь разогнанная версия RX 580.
И первые обзоры различных видеокарт Radeon RX 590 GME нас ничем не удивляют. Несмотря на то, что производитель «выжал все соки» и рассчитывать на какой-либо существенный разгонный потенциал здесь не приходится, в играх Radeon RX 590 GME уступает уже хорошо знакомой нам Radeon RX 590 на величину от 6,1% до 19,4%.
Сейчас Radeon RX 590 GME продается только в Китае по цене от 1200 юаней (эквивалент 4320 гривен или $173) и о перспективах выпуска этой модели за пределами рынка Поднебесной ничего не сообщается. Но, учитывая, что обычная RX 590 и более новая RX 5500 XT стоят менее чем на 10% дороже, все предельно ясно. Объяснить выпуск Radeon RX 590 GME чем-то, кроме маркетинга, сложно.
Источник: Tomshardware и TechPowerUp