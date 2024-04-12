Прощай, «кератин». В США запретят некоторые средства для выпрямления волос, но и остальные — не слишком безопасны

Ожидается, что в конце апреля Управление по контролю за продуктами и лекарствами в США (FDA) запретит использование формальдегида в ныне популярных средствах для выпрямления волос, однако эксперты говорят, что этого «недостаточно».

Формальдегид (формалин или метиленгликоль в жидких формах) — известный канцероген для человека, который связывают с различными видами рака (в частности лейкемией или раком носоглотки) при длительном использовании или использовании в больших количествах. Так же вещество может вызвать проблемы с дыханием — сюда же относят появление и обострение астмы у взрослых и детей. Также считается, что формальдегид потенциально повышает риски проблем с фертильностью и выкидышей.

Как активный ингредиент формальдегид уже запрещен в Бразилии, Канаде и ЕС — однако все еще широко используется в продуктах для выравнивания волос в США. Сейчас, по данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, на рынке представлено более 150 средств, содержащих формальдегид. В то же время ожидаемого запрета FDA мало, чтобы сделать такие продукты безопасными, считают эксперты, опрошенные изданием Live Science.

Как проявляется формальдегид в продуктах для выпрямления волос?

Во время процедур специализированные средства нагреваются, а само вещество выделяется в воздух в виде пара — как клиенты, так и сам мастер могут получить раздражение кожи, чувствовать жжение в глазах или кашлять. Это, если говорить о краткосрочных симптомах — о долгосрочных упоминали выше.

В FDA советуют клиентам спрашивать мастеров о составе средства для выпрямления или самостоятельно проверять этикетки на упоминание о формальдегиде или его альтернативных названиях Но: поскольку формальдегид образуется в процессе — он может не упоминаться в составе. Поэтому стоит обратить внимание на такие названия, как: timonacic acid, dimethoxymethane, decamethyl-cyclopentasiloxane (именно они выделяют формальдегид при нагревании и тоже в перспективе могут попасть под запрет в США).

Не формальдегидом единым

Глиоксиловая кислота (glyoxylic acid) часто позиционируется как более безопасная альтернатива формальдегиду — но и ее в некоторых неофициальных отчетах связывали с повреждением почек. В то же время вещество активно используется для производства ароматизаторов, парфюмерии и фармацевтических препаратов.

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«Там могут быть химические вещества, для оценки которых мы фактически не имеем достаточно информации о здоровье [в определенных контекстах], а люди их наносят себе на голову», — говорит Трейси Вудрафф, директор Программы по репродуктивному здоровью и окружающей среде Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Некоторые средства для выпрямления волос, которые обычно не содержат формальдегида, тем не менее, были связаны с такими типами рака, как рак матки и рак яичников, говорит Жасмин Макдональд, доцент кафедры эпидемиологии Колумбийского университета. Отдельные исследования показали, что эти продукты могут содержать тяжелые металлы, а также фталаты и парабены, которые иногда могут нарушать работу гормонов человека.

На самом деле запрет в первую очередь будет направлен на защиту самих мастеров, которые больше других подвергаются длительному воздействию формальдегида. Решение FDA также может стать прецедентом для устранения других химических веществ, вызывающих беспокойство — например, используемых в химических завивках.