Прощай, Linux на смартфоне. Samsung отказывается от ПО Linux on DeX





На днях компания Samsung сделала объявление, которое расстроит пользователей фирменного ПО Linux on DeX, также известного как Linux on Galaxy. Южнокорейский гигант предупредил о грядущем закрытии проекта, являющего своего рода продолжением идей проекта Ubuntu Touch. Напомним, в своем время Canonical пыталась адаптировать Linux для смартфонов и превратить ее в универсальную ОС, которую можно было использовать и в настольном режиме, но в итоге у нее это не вышло.

Фирменное ПО DeX хорошо знакомо пользователям флагманских смартфонов и планшетов Samsung на Android. Подключив устройство к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, можно получить интерфейс, схожий с настольными ОС. Напомним, инициатива Linux on DeX была запущена год назад, с тех пор ПО, позволяющее владельцам нескольких совместимых устройств Samsung работать в настольном окружении Ubuntu, оставалось в бета-версии. Но с выходом обновления Android 10 для смартфонов и планшетов Samsung официальная поддержка Linux on DeX будет прекращена. В Samsung не называют точную причину закрытия проекта, но можно предположить, что особой популярностью ПО не пользовалось.

Таким образом, с выходом обновления прошивки до версии Android 10, пользователям придется вернуться к значительно более ограниченному по функциональности DeX-оптимизированному интерфейсу Android. Но для тех, кто использовал Linux в качестве инструмента для повышения производительности, это явно не вариант.

Samsung по-прежнему активно развивает технологию DeX, и недавно разработчики включили поддержку настольного режима для Mac и Windows. Но совершенно очевидно, что, несмотря на высокую вычислительную мощность, смартфоны Galaxy пока не могут выступать полноценной заменой ПК.

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