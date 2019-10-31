Прощайте, таксофоны. «Укртелеком» покончит с уличными телефонами 1 февраля 2020 года

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«Укртелеком» принял решение отпустить одну из видных технологий связи прошлого. Конечно же, речь о таксофонах. С 1 февраля 2020 года оператор прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В «Укртелекоме» сообщили, что современные технологии связи (читай: мобильная связь и интернет) не оставили места для таксофонов. Последние «потеряли свою социальную значимость», поэтому компания вынуждена от них отказаться.

«Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году — менее 380 тыс. минут», — говорится в сообщении компании.

Оборудование, задействованной для таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией, а сама услуга уже много лет является убыточной.

Сегодня сеть «Укртелекома» насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

Оператор сосредоточится на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предоставлять клиентам современные услуги, в частности, оптоволоконного интернета.

Источник: «Укртелеком»