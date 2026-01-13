Процессоры AMD Zen 6 Medusa Point замечены в транспортной декларации — известен состав ядер и TDP

Ноутбучные процессоры AMD следующего поколения на архитектуре Zen 6, известные как Medusa Point, появились в сопроводительном манифесте. Вероятно, речь идет о чипе среднего класса с небольшим количеством ядер.

В транспортной документации говорится о процесоре, обозначенном как Medusa 1, также можно увидеть степпинг A0, указывающий на ранний билд. Интересна пометка 4C4D, указывающая на состав ядер, и явно указанное потребление 28 Вт. Информация соответствует чипу с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами.

Предыдущие утечки также упоминали еще два сверхэффективных ядра (схема 4C + 4D + 2LP). VideoCardz считает, что речь идет либо о сокращении в документе, либо о неполной конфигурации процессора. Ранее также появилась информация о встроенном видеоадаптере Medusa Point, и она не слишком впечатляет — чипы имеют графику класса RDNA 3.5, которую иногда называют RDNA 3.5+, с ограничением 8 CU (восемью вычислительными блоками). Это означает, что iGPU будут лишь немного отличаться от современных.

Medusa Point 1

R5/R7=4C+4D+2LP+8CU RDNA 3.5+

R9=12C CCD+4C+4D+2LP+8CU RDNA 3.5+ APU=IOD👀 — HXL (@9550pro) May 16, 2025

Ожидается, что Medusa Point будут представлены в двух вариантах: этот, соответствующий классу Ryzen 5 или Ryzen 7 и более мощный аналог Ryzen 9, который получит еще один 12-ядерный чиплет, с общим количеством ядер до 22. Что же касается процессоров с графической архитектурой UDNA или RDNA 5, по оценке Wccftech, их не стоит ждать раньше 2027 года.