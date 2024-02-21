Новости Устройства 21.02.2024 в 08:00 comment views icon

Инсайды AMD: графика RDNA 5 уже в Ryzen Zen 5 и новых консолях, более быстрые чипы Zen 6 «Medusa» в 2025-2026 годах

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Инсайды AMD: графика RDNA 5 уже в Ryzen Zen 5 и новых консолях, более быстрые чипы Zen 6 «Medusa» в 2025-2026 годах

Сейчас AMD работает над двумя основными архитектурами: Zen 5 «Nirvana» и Zen 6 «Morpheus». Ожидается, что эти процессоры представят существенное обновление для архитектуры Zen с точки зрения производительности и технологии упаковки.

Архитектура Zen 5 дебютирует уже в этом году в процессорах Granite Ridge и Strix Point. По слухам, первая из серий будет иметь видеоядро RDNA 2, что и в чипах Raphael. С другой стороны, Strix Point получат мощное интегрированное графическое решение с дизайном Navi 3.5 (RDNA 3.5).

По инсайдерским данным, следующая клиентская архитектура Zen 6 под кодовым названием «Medusa» станет серьезным изменением для AMD: по слухам, компания будет использовать 2,5-интерконнекты вместо традиционной конструкции с несколькими кристаллами. Такая компоновка должна улучшить скорость пропускной способности между чипами в составе процессора.

AMD RDNA 5 Ryzen Zen 5 Zen 6 Medusa

Также по словам информатора Everest (@Olrak29_), компания планирует использовать графику RDNA 5 уже для клиентских процессоров Zen 5. Вероятно, это означает что AMD пропустит поколение графических решений RDNA 4.

Об AMD RDNA 5 (Navi 5) известно немного, но в официальных документах Microsoft эта графика упоминалась как кандидат на консольный GPU следующего поколения.

AMD RDNA 5 Ryzen Zen 5 Zen 6 Medusa

По слухам, клиентская архитектура AMD Zen 6 может использовать меньший техпроцесс (возможно, смесь 3 нм и 2 нм), эти процессоры это следует ожидать не ранее 2025-2026 годов.

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Источник: VideoCardz

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