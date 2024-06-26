Известны характеристики 9 процессоров Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) — чипы появятся в сентябре, будут еще модели

Утечкой линейки из 9 процессоров Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake), который включает флагманские процессоры Core Ultra 9 288V, поделился сайт VideoCardz. В ближайшие недели обещают больше информации о новых процессорах Intel.

Презентация Intel на Computex 2024 была сосредоточена на этой серии, которая станет очень важным запуском для компании, поскольку она представляет несколько новых архитектур. Основной новой функцией процессоров является блок NPU, способный обеспечивать до 48 TOPS в задачах искусственного интеллекта.

Кроме того, чипы будут иметь совершенно новую архитектуру CPU и GPU. В Lunar Lake дебютируют производительные ядра Lion Cove и энергоэффективные Skymont. Процессоры будут иметь конфигурацию 4+4 ядра и будут предназначаться для энергоэффективных мобильных устройств.

Еще одна особенность — графические процессоры Xe2-LPG, первый взгляд на архитектуру Battlemage нового поколения. Хотя не было данных по отдельным моделям, архитектура Xe2 кажется перспективной, некоторые компании планируют заменить модели с Core Ultra 100 на серию 200V.

Среди процессоров, о которых стало известно, четыре новых Core Ultra 7 и четыре Ultra 5. Они имеют 8 или 7 ядер Xe2 с 32 или 16 ГБ памяти LPDDR5-8533 на чипе. Поскольку память интегрирована, изменить ее количество нельзя.

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Intel Core Ultra 9 288V будет иметь 30 Вт PL1 (базовое потребление процессора) и 30 Вт PL2 (максимальное потребление в режиме Turbo). Это будет единственный чип в линейке с 30 Вт PL1, тогда как остальные будут иметь по умолчанию 17 Вт TDP. Ожидаемая самая высокая тактовая частота составляет 5,1 ГГц для P-ядер и 3,7 ГГц для E-ядер. Производительность NPU будет варьироваться от 40 до 48 TOPS, тогда как производительность GPU — от 53 до 67 TOPS, в зависимости от модели. Другие Core Ultra 9 на Lunar Lake также планируются. Их полные характеристики пока не известны, но сообщается, что эти Core Ultra 9 действительно существуют.

Кроме того, Intel представит более понятную схему именования своей интегрированной графики. Core Ultra 9 и Ultra 7 будут оснащены графикой Arc A140V с 8 ядрами Xe2, тогда как Core Ultra 5 будет включать Arc A130V с 7 ядрами Xe2. Частота графических ядер увеличится до 2,05 ГГц. По слухам, серию Intel Core Ultra 200V представят уже в середине сентября.

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