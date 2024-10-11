Intel представила десктопные процеосры Core Ultra 200S Arrow Lake — с графикой Xe и улучшенной энергоэффективностью

Intel анонсировала настольные процессоры Arrow Lake в серии Core Ultra 200K, также известных как Core Ultra 200S. Компания обещает на 15% большую производительность со значительным снижением энергопотребления

Первая волна десктопных Arrow Lake-S состоит из разблокированных чипов с номинальным TDP 125 Вт. Это процессоры для энтузиастов и геймеров. Самый быстрый Core Ultra 9 285K имеет 24 ядра (8 производительных Lion Cove и 16 эффективных Skymont) и тактовую частоту 5,7 ГГц. Он оснащен 4-ядерным графическим процессором Xe. Чип Core Ultra 7 265K получил 20 ядер (8 + 12) и ускорение до 5,5 ГГц. Core Ultra 5 245 предлагает 6 производительных и 8 эффективных ядер с частотой до 5,2 ГГц. Модели 265KF и 245KF не имеют встроенной графики Xe. Все процессоры Arrow Lake-S оснащены NPU с производительностью 13 TOPS — в 3,7 раза медленнее, чем нейрочип в ноутбучных Lunar Lake.

Ядра Lion Cove (производительные) имеют 18 портов исполнения и до 36 МБ кэша L3. Ожидается, что они обеспечат на 9% более высокую производительность IPC (инструкции за такт) по сравнению с Raptor Cove в серии Core 14-го поколения. Эффективное ядро Skymont имеет удвоенную пропускную способность кэша L2 и 4 МБ кэша L2 по сравнению с предыдущим. Оно обеспечивает на 32% более высокую IPC для целочисленных операций и до +72% для операций с плавающей запятой по сравнению с Gracemont.

Intel Arrow Lake-S — первая настольная платформа с графической архитектурой Xe-LP. Процессоры предлагают до 4 ядер Xe и до 4 блоков трассировки лучей. Встроенная видеокарта обеспечивает 8 TOPS для операции ИИ. Она поддерживает DirectX 12 Ultimate, но не следует ожидать приемлемой производительности в требовательных играх. Графический процессор содержит Xe Media Engine и поддерживает кодирование AV1, AVC, HEVC и т.д. также есть поддержка инструкции DP4a и масштабирования XeSS.

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Intel делает упор на низком энергопотреблении. По внутренним тестам, процессор 285K требует до 58% меньше энергии для производительных задач по сравнению с чипами Raptor Lake-R. Для игр заявлена разница в значении -73 Вт по сравнению с 14900 К при использовании базового профиля. Более низкое энергопотребление означает более низкую температуру — Intel утверждает, что новые процессоры в среднем на 13 °C холоднее, чем предшественники.

Intel также представила топовый чипсет Z890 для материнских плат премиум-класса с новым разъемом LGA-1851, совместимым только с Core Ultra 200. Самым важным обновлением является поддержка 20 полос PCIe 5.0 — графика следующего поколения со стандартом PCIe 5.0 больше не будет ограничиваться 8 полосами, если используется вместе с SSD 5.0 M.2.

Учитывая то, что сайт AnandTech больше не работает, детальные обзоры процессоров можно почитать на Tom`s Hardware и TechPowerUp. Первые пять моделей Core Ultra 200K стоят от $249 до $589. Для новых процессоров нужны новые материнские платы, то есть минимум +$200 к стоимости платформы. Процессоры поступят в продажу 24 октября.

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Источник: VideoCardz

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